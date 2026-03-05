Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo

Inter Miami va vizita Casa Albă în această după-amiază de 5 martie, în calitate de campioană a Cupei MLS 2025. Vizita echipei la reședința prezidențială va avea loc la ora 16:00 și coincide cu deplasarea lor în capitala SUA pentru a înfrunta D.C. United sâmbătă, 7 martie, pentru a treia zi de meci a sezonului MLS, scrie El Universal.com.

Echipa lui Messi vine după o victorie cu 4-2 împotriva lui Orlando City în derby-ul Floridei, cu două goluri marcate de starul argentinian Lionel Messi.

Este pentru prima dată când căpitanul echipei Miami Heat va vizita Casa Albă. În ianuarie 2025, a fost invitat de președintele de atunci, Joe Biden (2021-2025), să primească Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, dar fotbalistul a refuzat din cauza unor inadvertențe în program.

Cu toate acestea, în timpul președinției lui Donald Trump, nicio echipă MLS nu fusese invitată la reședința prezidențială. În schimb, președintele găzduia de obicei campioni din ligi precum NBA, NFL, NHL și MLB, precum și sportivi olimpici și câștigători ai competițiilor universitare.