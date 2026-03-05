Prima pagină » Actualitate » Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo

Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo

05 mart. 2026, 20:10, Actualitate
Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo

Inter Miami va vizita Casa Albă în această după-amiază de 5 martie, în calitate de campioană a Cupei MLS 2025. Vizita echipei la reședința prezidențială va avea loc la ora 16:00 și coincide cu deplasarea lor în capitala SUA pentru a înfrunta D.C. United sâmbătă, 7 martie, pentru a treia zi de meci a sezonului MLS, scrie El Universal.com

Echipa lui Messi vine după o victorie cu 4-2 împotriva lui Orlando City în derby-ul Floridei, cu două goluri marcate de starul argentinian Lionel Messi.

Este pentru prima dată când căpitanul echipei Miami Heat va vizita Casa Albă. În ianuarie 2025, a fost invitat de președintele de atunci, Joe Biden (2021-2025), să primească Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, dar fotbalistul a refuzat din cauza unor inadvertențe în program.

Cu toate acestea, în timpul președinției lui Donald Trump, nicio echipă MLS nu fusese invitată la reședința prezidențială. În schimb, președintele găzduia de obicei campioni din ligi precum NBA, NFL, NHL și MLB, precum și sportivi olimpici și câștigători ai competițiilor universitare.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
21:06
Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
POLITICĂ George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
21:01
George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
SĂNĂTATE Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
20:55
Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
NEWS ALERT Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
20:18
Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
ACTUALITATE ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
20:16
ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
FLASH NEWS Comisia Europeană a adoptat prima strategie privind echitatea între generații. Care sunt cele mai importante măsuri propuse
19:53
Comisia Europeană a adoptat prima strategie privind echitatea între generații. Care sunt cele mai importante măsuri propuse
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
ECONOMIE Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
21:01
Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
FLASH NEWS George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
20:36
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
SPORT Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
20:13
Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
INEDIT Ținuta Mirabelei Grădinaru pentru vizita din Varșovia, analizată de presa poloneză: „A optat pentru o estetică complet diferită”
19:51
Ținuta Mirabelei Grădinaru pentru vizita din Varșovia, analizată de presa poloneză: „A optat pentru o estetică complet diferită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe