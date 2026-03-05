George Simion reacționează la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Vrem alegeri libere, democrație și pace”

George Simion a reacționat printr-o postare pe Facebook la propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de intrare a României sub „umbrela nucleară” a Franței.

Liderul AUR, George Simion a transmis un mesaj tranșant cu privire la situația prezentată și a subliniat că România „nu are nevoie de arme nucleare”, cu referire directă la președintele francez. Simion a subliniat că România trebuie să se concentreze pe consolidarea democrației și revenirea la alegeri libere.

„Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace. Țară bogată condusă spre sărăcie,” a scris Simion pe Facebook.

Astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan

Luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

