Prima pagină » Actualitate » George Simion reacționează la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Vrem alegeri libere, democrație și pace”

George Simion reacționează la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Vrem alegeri libere, democrație și pace”

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 19:50, Actualitate
George Simion reacționează la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Vrem alegeri libere, democrație și pace”

George Simion a reacționat printr-o postare pe Facebook la propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de intrare a României sub „umbrela nucleară” a Franței.

Liderul AUR, George Simion a transmis un mesaj tranșant cu privire la situația prezentată și a subliniat că România „nu are nevoie de arme nucleare”, cu referire directă la președintele francez. Simion a subliniat că România trebuie să se concentreze pe consolidarea democrației și revenirea la alegeri libere.

„Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace. Țară bogată condusă spre sărăcie,” a scris Simion pe Facebook

 

Astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan

Luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
21:06
Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
POLITICĂ George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
21:01
George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
SĂNĂTATE Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
20:55
Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
NEWS ALERT Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
20:18
Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
ACTUALITATE ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
20:16
ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
SPORT Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo
20:10
Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
ECONOMIE Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
21:01
Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
FLASH NEWS George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
20:36
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
SPORT Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
20:13
Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
FLASH NEWS Comisia Europeană a adoptat prima strategie privind echitatea între generații. Care sunt cele mai importante măsuri propuse
19:53
Comisia Europeană a adoptat prima strategie privind echitatea între generații. Care sunt cele mai importante măsuri propuse

Cele mai noi

Trimite acest link pe