Orașul în care se află 40% din aurul lumii, deși cei mai mulți locuitori trăiesc într-o sărăcie lucie

Sub o creastă aparent banală din această lume se ascunde 40% din aurul planetei. Se află într-un oraș celebru și, la prima vedere, pare doar o creastă obișnuită, arsă de soare, și nimic nu trădează faptul că sub ea se află una dintre cele mai mari comori descoperite vreodată de omenire. Însă, cu toate acestea, cea mai marte a populației din regiune trăiește într-o sărăcie cruntă.

Ei bine, în apropiere de Johannesburg, în Africa de Sud, se află celebrul Bazin Witwatersrand, o formațiune geologică veche de 2,7 miliarde de ani sub care se ascunde zăcământul care a produs aproximativ 40% din tot aurul extras vreodată pe planetă, potrivit dailygalaxy.com.

Geologii îl consideră cel mai bogat zăcământ de aur descoperit vreodată, impactul său remodelând economia Africii de Sud, dar și piețele globale ale aurului. Puține locuri din lume se pot lăuda că au influențat atât de puternic sistemul financiar internațional.

Totul a început într-o epocă în care Pământul arăta complet diferit, în Eonul Arhaic, când oxigenul era rar și râuri străvechi au erodat roci vulcanice bogate în minerale, transportând particule de aur în aval.

Aurul, un metal dens, s-a depus în canale fluviale și în bare de pietriș, iar – în timp – sedimentele l-au acoperit cu straturi groase de rocă, iar căldura și presiunea au transformat totul în conglomerate dure.

Acest tip de zăcământ este clasificat de specialiști drept paleoplacer, diferit de zăcămintele hidrotermale, precum cele din zona Roșia Montană – Bucium, în România.

Inedit este faptul că multe particule de aur din Witwatersrand păstrează și astăzi forma rotunjită, semn clar al transportului fluvial. Studii izotopice moderne susțin această teorie a originii fluviale, întărind ideea că râurile antice au fost arhitecții acestui gigant geologic.

În anul 1886, aflorimente bogate în aur au fost identificate de-a lungul crestei Witwatersrand, această descoperire declanșând unul dintre cele mai spectaculoase boom-uri miniere din istorie, iar o simplă așezare de corturi s-a transformat rapid în orașul Johannesburg.

Astfel, Africa de Sud a devenit principalul producător mondial de aur, iar exploatarea a coborât treptat la adâncimi extreme. Unele puțuri miniere depășesc patru kilometri adâncime, unde temperaturile pot trece lejer de 50 de grade Celsius.

Chiar și astăzi, bazinul deține rezerve semnificative, iar estimările arată că aurul rămas ar putea valora sute de miliarde de dolari, mai notează sursa citată.

