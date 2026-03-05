Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia: „Am convenit să intensificăm cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE.

„Am avut astăzi un dialog substanțial cu premierul polonez Donald Tusk. Sunt subiecte vitale pentru România și Polonia asupra cărora este important să ne coordonăm, precum consolidarea securității continentului nostru și viitorul proiectului european.

Dezvoltarea legăturilor economice, inclusiv în zona industriei militare, reprezintă un alt aspect major al relației noastre bilaterale, cu impact și asupra creșterii capacității de descurajare a amenințărilor la adresa cetățenilor noștri.

Am discutat cu Donald Tusk despre diversificarea proiectelor de investiții, pentru că parteneriatele comerciale dintre statele noastre se pot extinde în multe domenii încă insuficient valorificate”, a declarat Nicușor Dan.