Ținuta Mirabelei Grădinaru pentru vizita din Varșovia, analizată de presa poloneză: „A optat pentru o estetică complet diferită”

Vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia a adus în prim-plan nu doar discuțiile politice dintre cele două state, ci și apariția elegantă a Mirabelei Grădinaru. Partenera președintelui României a atras atenția presei poloneze prin ținuta aleasă pentru acest moment diplomatic. Jurnaliștii precizează însă că Mirabela Grădinaru a adoptat o estetică complet diferită față de cea a primei doamne a Poloniei.

În imaginile publicate de Administrația Prezidențială, Mirabela Grădinaru apare alături de Nicușor Dan în momentul întâlnirii cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu prima doamnă a Poloniei.

În timpul ceremoniei oficiale, prima doamnă a Poloniei a purtat o ținută deosebit de elegantă. În mod special a atras atenția haina de exterior.

Ținutele Martei Nawrocka sunt intens mediatizate în presa poloneză. Nici cea mai recentă ținută a sa, pe care a purtat-o ​​la ceremonia oficială de primire a președintelui României, Nicușor Dan, și a Mirabelei Grădinaru la Varșovia, nu a trecut neobservată.

De această dată, soția lui Karol Nawrocki a optat pentru un costum elegant într-o nuanță maro ciocolățiu, decorat cu nasturi aurii, asortat cu pantofi stiletto în aceeași gamă cromatică. Peste costum a purtat o pelerină, una dintre cele mai la modă piese vestimentare ale acestui sezon.

Prima doamnă a Poloniei are un stil distinct. Poartă în mod regulat ținute formale, inclusiv costume sau taioare. În astfel de combinații apare cel mai des în timpul aparițiilor publice. În același timp, încearcă să țină pasul cu tendințele, iar alegerea pelerinei este o dovadă clară în acest sens. Și celebritățile, dar și pasionații de modă, adoră acest tip de piesă vestimentară.

În ceea ce priveste machiajul și coafură, Marta Nawrocka rămâne consecventă în alegerile sale. Un machiaj discret, cu ușor efect luminos, și părul prins, cu o șuviță ușor ondulată lăsată liberă în față, sunt semnele ei distinctive.

Ținuta primei doamne a României

Jurnaliștii polonezi notează că Mirabela Grădinaru a ales o estetică complet diferită de cea a primei doamne a Poloniei.

„Interesant este că Mirabela Grădinaru a ales o estetică complet diferită. La Varșovia a venit îmbrăcată în bej. Piesa centrală a ținutei sale a fost o rochie midi, cu croială închisă, pe care a asortat-o ​​cu pantofi stiletto clasici și un palton ușor cambrat în talie, creând un ansamblu coerent. Astfel a creat o apariție elegantă și coerentă”, subliniază sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicuşor Dan, în Polonia: „Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran”

Nicușor Dan răspunde la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Mă opresc aici”