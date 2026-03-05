Prima pagină » Sport » Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra

Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra

05 mart. 2026, 20:13, Sport
Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra

Echipa României se va duela cu Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiției regionale Europa / Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi după-amiază, la Londra.

Turneul, găzduit de orașul portughez Oeiras în perioada 7-11 aprilie 2026, include 16 echipe împărțite în patru grupe.

Cu cine vom juca în Billie Jean King Cup! S-a stabilit la Londra

Trei echipe vor obține promovarea în faza următoare, iar patru vor retrograda.

  • Grupa A: Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania
  • Grupa B: Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia
  • Grupa C: România, Franţa, Letonia, Norvegia
  • Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

În afara confruntărilor din Europa/Africa Grupa I, au loc în aprilie şi meciurile din America Grupa I şi Asia/Oceania Grupa I.

Echipele luptă pentru şapte locuri disponibile pentru play-off-urile BJK Cup, din luna noiembrie.

Cele şapte echipe se vor confrunta în play-off cu cele şapte naţiuni învinse din calificările BJK Cup, care vor avea loc în aceeaşi săptămână cu meciurile din Grupa Regională I.

Tricolorele au încheiat în 16 noiembrie play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B. Sub conducerea noului căpitan-nejucător Alexandra Dulgheru, România a învins Noua Zeelandă cu 3-0, dar a pierdut cu acelaşi scor general în faţa Poloniei.

Belinda Bencic revine în reprezentativă helvetă

Căpitanul echipei Elveției, Heinz Gunthardt, va putea conta pe Belinda Bencic, locul 12 în ierarhia tenisului feminin, la meciul împotriva Cehiei din competiția Billie Jean King Cup, pe 10 și 11 aprilie, în fața propriului public, la Biel.

Revenirea Belindei Bencic în această competiție era așteptată. Strălucitoare în ianuarie în United Cup, o competiție pe echipe mixte, Belinda Bencic nu a mai concurat în Billie Jean King Cup din noiembrie 2024.

