Prima pagină » Actualitate » Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă”

Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă”

15 ian. 2026, 22:35, Actualitate
Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă”

Greta Dan, producătoarea emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre anii petrecuți în cadrul trustului și despre semnificația acestui final la care nimeni nu se aștepta.

După aproape două decenii petrecute în spatele uneia dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune din România, producătoarea show-ului „La Măruță” a avut prima reacție publică. Decizia Pro TV de a scoate emisiunea din grilă marchează finalul unui capitol important pentru întreaga echipă, care, după 18 ani, este nevoită să pornească pe un nou drum profesional.

Mesajul Gretei Dan, după 18 ani „La Măruță”

Pe pagina sa de Facebook, Greta Dan a publicat mai multe imagini alături de echipa emisiunii, însoțite de un mesaj sincer, în care a rememorat parcursul profesional și legătura creată în timp cu acest proiect de televiziune.

Da, se termină… Şi nu e uşor deloc.

Sunt de 29 de ani în PRO TV şi de 18 ani aici, la Măruţă. Când stai atât într-un loc, nu e doar muncă, devine o parte din tine. Sunt oameni, ritm, ani întregi de viaţă şi de energie pusă zilnic.

Şi în loc să fiu tristă că se termină, sunt fericită că a existat. Şi, real vorbind, lucrurile nu se termină… ele se transformă. lar ce o să vină o să fie, sigur, pe măsura tuturor anilor ăstora de muncă, experienţă şi suflet puse aici”, a scris Greta Dan, producătoarea emisiunii „La Măruță”.

