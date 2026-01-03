Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce a dat Loredana Groza de pomană la înmormântarea tatălui ei. Ce se afla în pachete

La înmormântarea tatălui său, Loredana a oferit de pomană covrigi, prosoape, pachete consistente cu mâncare și sticle cu apă, respectând tradiția creștină. Gestul a fost făcut încă de la biserică, pentru toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza, dar și pentru sufletul celui trecut la cele veșnice.

Vasile Groza, tatăl artistei Loredana Groza, a fost condus pe ultimul drum în a doua zi a anului, într-o ceremonie marcată de durere, reculegere și discreție. Poetul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, loc de odihnă pentru numeroase personalități ale culturii românești, preia BZI.

Apariție emoționantă la înmormântarea tatălui său

Îmbrăcată complet în alb, Loredana a sosit la biserică însoțită de fratele său, Cristi Groza. Alegerea vestimentară a atras imediat atenția, artista ieșind din tiparul clasic al hainelor negre purtate la evenimentele funerare. Ținuta albă a fost interpretată de cei prezenți ca un simbol al purității, al trecerii și al respectului profund față de tatăl său.

Cristi Groza, în vârstă de 54 de ani, a optat pentru un costum negru, completat de o cămașă albă, păstrând aceeași notă sobră și elegantă.

Atmosferă apăsătoare la biserică, în a doua zi din an

La biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Vasile Groza, apropiații, prietenii și colegii de breaslă au început să sosească încă de la primele ore ale dimineții. Atmosfera a fost una copleșitoare, dominată de liniște, lacrimi și momente de rugăciune.

Pachetele de pomană au fost împărțite cu discreție, iar cei prezenți au vorbit în șoaptă, încercând să îi ofere Loredanei sprijin într-unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale.

Vedete prezente la ceremonia funerară

Numeroase persoane cunoscute din lumea artistică au fost alături de Loredana. Printre primii sosiți s-au numărat hairstylistul Bassam, prieten apropiat și colaborator al artistei, precum și artistul Nadir Tamuz. De asemenea, Florin Călinescu, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și Cătălin Cățoiu s-au aflat printre cei care au venit să își ia rămas-bun de la Vasile Groza.

Mulți au remarcat faptul că numărul vedetelor ar fi putut fi mai mare, însă data ceremoniei, a doua zi după Anul Nou, a făcut ca o parte dintre apropiații Loredanei să se afle în afara țării.

Loredana, încojurată  de prieteni în cea mai grea zi

Pe tot parcursul ceremoniei, Loredana a fost înconjurată de prieteni, colegi și membri ai familiei, care au încercat să îi ofere sprijin moral. Artista a păstrat o atitudine demnă, dar vizibil marcată de durere, salutând și mulțumind discret celor care i-au fost alături.

Mesajul emoționant transmis de fiica Loredanei

Durerea pierderii lui Vasile Groza a fost exprimată public și de Elena, fiica Loredanei. Tânăra a transmis un mesaj profund emoționant, în care a vorbit despre legătura specială cu bunicul său și despre golul imens lăsat în urma dispariției acestuia. Cuvintele sale au scos la iveală relația apropiată dintre cei doi și respectul profund pe care i l-a purtat.

Înmormântarea lui Vasile Groza a fost un moment de reculegere și durere, dar și o dovadă a respectului de care s-a bucurat de-a lungul vieții, atât din partea familiei, cât și a celor care l-au cunoscut și apreciat.

