Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism”

Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a reacționat la planul Guvernului Bolojan de a păstra un preț reglementat la gaze și după expirarea plafonării, la finalul lunii martie 2026.

Aceasta a declarat că statul poate interveni în piață, dar doar pe termen scurt și doar pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. În opinia sa, o piață liberă ajută companiile să facă investiții pe termen lung.

„Guvernul poate să intervină asupra prețurilor, dar trebuie să elaboreze un mecanism robust care să îi protejeze pe cei mai vulnerabili români, nu să pună toată industria să plătească pentru toți consumatorii. (…) Dar acest mecanism trebuie doar să fie foarte, foarte robust, deoarece prețurile vor crește și vor scădea și trebuie să poți gestiona asta pentru grupul cel mai vulnerabil, dar nu neapărat să faci economia să plătească pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are nevoie, per ansamblu, de acest mecanism”, a declarat Christina Verchere.

Șefa OMV Petrom a dat ca exemplu investiția Neptun Deep, realizată împreună cu Romgaz, în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Ea a explicat că atsfel de proiecte mari au nevoie de stabilitate și reguli clare.

„În cele din urmă, este în competența guvernului să facă ce vrea cu prețurile. Opinia noastră generală este că credem în piața liberă. Așadar, vom dori întotdeauna piața liberă. Asta ne permite să facem investițiile corecte și să investim pe termen lung. Investițiile noastre, după cum știți, Neptun reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro (împreună cu Romgaz – n.r.). Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței și să înțelegi că intervenția asupra volatilității pieței ar trebui să fie pe termen scurt”, a declarat Christina Verchere

Ministerul Energiei a pus în dezbatere un proiect prin care, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, prețul gazelor produse în România să fie reglementat la 110 lei/MWh pentru consumul populației. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că este vorba despre un „mecanism transparent și clar”, iar prețul final pentru consumatorii casnici nu ar urma să depășească nivelul actual.

„Vorbim despre mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul – de transport, distribuție, furnizare – să avem de asemenea tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a declarat ministrul Energiei.

Surse din cadrul Comisiei Europene au transmis pentru Mediafax că România trebuie să notifice oficial această măsură, conform regulilor europene privind piața gazelor.

