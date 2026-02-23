Prima pagină » Actualitate » O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”

O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”

23 feb. 2026, 22:46, Actualitate
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”
Michelle Hundley Smith avea 38 de ani când a dispărut / FOTO: namus.gov

Michele Hundley Smith, o femeie din Carolina de Nord, SUA, care a dispărut în anul 2001, pe când avea 38 de ani, a fost găsită „în viață și în siguranță”, dar familia femeii și autoritățile au rămas cu o mulțime de întrebări fără răspuns legate de dispariția acesteia.

Vineri, 20 februarie, Biroul Șerifului din comitatul Rockingham a anunțat că Michelle Hundley Smith, acum în vârstă de 62 de ani, care a fost dată dispărută pe 31 decembrie 2001, a fost localizată după ce detectivii au „primit informații noi” despre dispariția ei, potrivit People.com.

„La 20 februarie, sergentul A. Disher și detectivul C. Worley au luat legătura cu Michele Hundley Smith într-o locație nedezvăluită din Carolina de Nord, în viață și în siguranță. La cererea ei, locul în care se află în prezent va rămâne confidențial”, a anunțat biroul Șerifului.

Oficialii au declarat că familia lui Smith a fost notificată că aceasta a fost găsită și că a fost informată despre dorința ei de a-și păstra locația necunoscută.

Soțul femeii a fost prima persoană care a raportat dispariția ei, în 2001, au spus anchetatorii. Atunci, ea plecase de acasă pentru a merge la cumpărături de Crăciun la un magazin K-Mart din Martinsville, Virginia, pe 9 decembrie, la aproximativ 27 de kilometri de locuința sa din Eden, și nu s-a mai întors niciodată.

„O investigație amplă a fost demarată imediat”, a transmis biroul șerifului, adăugând că Biroul Șerifului din comitatul Rockingham a continuat să lucreze la caz timp de două decenii. „De-a lungul anilor, cazul a atras atenția și colaborarea mai multor agenții din Carolina de Nord și Virginia, inclusiv Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI), Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA) și Biroul Federal de Investigații (FBI).”

De asemenea, membrii familiei lui Smith au continuat să o caute pe femeia dispărută. Mai mult, fiica sa a creat o pagină de Facebook, în 2018, pentru a colecta informații despre caz, iar alți membri ai familiei, inclusiv verișoara lui Smith, Barbara Byrd, au vorbit în mod deschis în mass-media despre necesitatea continuării investigației.

Într-o declarație amplă publicată pe rețelele sociale, fiica lui Smith, Amanda, și-a exprimat sentimentele contradictorii la aflarea veștii că mama ei este în viață.

„Sunt extaziată, sunt furioasă, sunt cu inima frântă, sunt copleșită de emoții! Voi mai avea o relație cu mama mea? Sincer, nu pot răspunde la asta pentru că nici măcar nu știu… Reacția mea inițială ar fi da, absolut, dar apoi mă gândesc la toată suferința… Dar chiar și așa… Mama mea este doar un om, la fel ca noi toți”, a scris ea.

La rândul său, vorbind cu presa după ce a apărut vestea că verișoara ei a fost găsită, Byrd și-a exprimat confuzia legată de toată această situație.

„Parcă aș vrea să ies afară și să strig: «Este în viață, este în viață!»”. Cea mai mare întrebare a mea pentru ea este… Ce s-a întâmplat atunci, în decembrie, cu atâția ani în urmă? De ce ai plecat? Ce s-a întâmplat? Înțeleg și respect faptul că nu dorește ca niciunul dintre noi să o contacteze. Nu sunt furioasă. Cel mai important răspuns pe care l-am primit astăzi a fost că este în viață. Nimic altceva nu contează în acest moment”, a spus ea.

Autorul mai recomandă:

Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp

Fata de 9 ani din București dată dispărută de familie a fost GĂSITĂ. Poliția Capitalei: Minora se află în afara oricărui pericol

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat
22:39
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat
FLASH NEWS Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism”
22:36
Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism”
JOBURI Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar
22:12
Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar
INCIDENT Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică
22:03
Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică
UTILE Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
21:28
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
LEGE Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
21:12
Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Anunț oficial de la Meta: Ce se schimbă pentru utilizatorii Messenger din aprilie 2026?
SCANDAL Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare
22:45
Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare
TRADIȚIE Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi
22:45
Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
AUTO Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
21:17
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
VIDEO Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
21:11
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
INEDIT Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”
21:09
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”

Cele mai noi

Trimite acest link pe