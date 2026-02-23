O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”

Michele Hundley Smith, o femeie din Carolina de Nord, SUA, care a dispărut în anul 2001, pe când avea 38 de ani, a fost găsită „în viață și în siguranță”, dar familia femeii și autoritățile au rămas cu o mulțime de întrebări fără răspuns legate de dispariția acesteia.

Vineri, 20 februarie, Biroul Șerifului din comitatul Rockingham a anunțat că Michelle Hundley Smith, acum în vârstă de 62 de ani, care a fost dată dispărută pe 31 decembrie 2001, a fost localizată după ce detectivii au „primit informații noi” despre dispariția ei, potrivit People.com.

„La 20 februarie, sergentul A. Disher și detectivul C. Worley au luat legătura cu Michele Hundley Smith într-o locație nedezvăluită din Carolina de Nord, în viață și în siguranță. La cererea ei, locul în care se află în prezent va rămâne confidențial”, a anunțat biroul Șerifului.

Oficialii au declarat că familia lui Smith a fost notificată că aceasta a fost găsită și că a fost informată despre dorința ei de a-și păstra locația necunoscută.

Soțul femeii a fost prima persoană care a raportat dispariția ei, în 2001, au spus anchetatorii. Atunci, ea plecase de acasă pentru a merge la cumpărături de Crăciun la un magazin K-Mart din Martinsville, Virginia, pe 9 decembrie, la aproximativ 27 de kilometri de locuința sa din Eden, și nu s-a mai întors niciodată.

„O investigație amplă a fost demarată imediat”, a transmis biroul șerifului, adăugând că Biroul Șerifului din comitatul Rockingham a continuat să lucreze la caz timp de două decenii. „De-a lungul anilor, cazul a atras atenția și colaborarea mai multor agenții din Carolina de Nord și Virginia, inclusiv Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI), Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA) și Biroul Federal de Investigații (FBI).”

De asemenea, membrii familiei lui Smith au continuat să o caute pe femeia dispărută. Mai mult, fiica sa a creat o pagină de Facebook, în 2018, pentru a colecta informații despre caz, iar alți membri ai familiei, inclusiv verișoara lui Smith, Barbara Byrd, au vorbit în mod deschis în mass-media despre necesitatea continuării investigației.

Într-o declarație amplă publicată pe rețelele sociale, fiica lui Smith, Amanda, și-a exprimat sentimentele contradictorii la aflarea veștii că mama ei este în viață.

„Sunt extaziată, sunt furioasă, sunt cu inima frântă, sunt copleșită de emoții! Voi mai avea o relație cu mama mea? Sincer, nu pot răspunde la asta pentru că nici măcar nu știu… Reacția mea inițială ar fi da, absolut, dar apoi mă gândesc la toată suferința… Dar chiar și așa… Mama mea este doar un om, la fel ca noi toți”, a scris ea.

La rândul său, vorbind cu presa după ce a apărut vestea că verișoara ei a fost găsită, Byrd și-a exprimat confuzia legată de toată această situație.

„Parcă aș vrea să ies afară și să strig: «Este în viață, este în viață!»”. Cea mai mare întrebare a mea pentru ea este… Ce s-a întâmplat atunci, în decembrie, cu atâția ani în urmă? De ce ai plecat? Ce s-a întâmplat? Înțeleg și respect faptul că nu dorește ca niciunul dintre noi să o contacteze. Nu sunt furioasă. Cel mai important răspuns pe care l-am primit astăzi a fost că este în viață. Nimic altceva nu contează în acest moment”, a spus ea.

