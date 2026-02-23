Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a refuzat să răspundă convocării ministerului de Externe al Franței după ce Departamentul de Stat al Americii a făcut remarci pe seama uciderii activistului naționalist Quentin Deranque.

Activistul naționalist francez a fost bătut de mai mulți activiști radicali de stânga. Ambasada americană și Departamentul de Stat al SUA au învinuit „stânga violentă radicală” pentru uciderea acestuia.

Oficialii francezi au transmis Statelor Unite că este un caz intern și au acuzat ambasada de interferență, scrie Reuters.

Administrația Trump acuză stânga radicală și violentă pentru moartea lui Quentin Deranque

Jean-Noel Barrot a reacționat vehement la declarația Departamentului de Stat al SUA – Biroul de contraterorism, care a acuzat grupările de stânga răspunzătoare pentru uciderea lui Quentin Deranque în Franța , pe 14 februarie 2026. Departamentul de Stat a caracterizat „mișcările radicale de stânga din Franța” drept „violente” și „o amenințare la siguranța publică”.

„Stânga radicală și violentă este în ascensiune, iar rolul ei în moartea lui Quentin Deranque demonstrează că este o amenințare la siguranța publică. Vom continua să monitorizăm situația și ne așteptăm ca făptașii să fie aduși în fața justiției”, este declarația Departamentului de Stat al SUA.

3.000 de francezi naționaliști au mărșăluit la Lyon pentru a-i aduce un omagiu lui Deranque, considerat deja „Charlie Kirk al Franței”.