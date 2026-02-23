Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat

23 feb. 2026, 22:39, Actualitate
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit Mediafax.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. În urma cercetărilor efectuate până în acest moment a reieșit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locație.

Totodată, din verificările efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii cu privire la existența unor conflicte anterioare între cele două persoane. Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliției, fiind audiat în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea provenienței și legalității deținerii armei, precum și pentru stabilirea situației de fapt, sub coordonarea unității de parchet competente.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.

FOTO – Poliția Română

