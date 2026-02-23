Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit Mediafax.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. În urma cercetărilor efectuate până în acest moment a reieșit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locație.

Totodată, din verificările efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii cu privire la existența unor conflicte anterioare între cele două persoane. Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliției, fiind audiat în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea provenienței și legalității deținerii armei, precum și pentru stabilirea situației de fapt, sub coordonarea unității de parchet competente.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.

FOTO – Poliția Română

Autorul mai recomandă:

Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

ATAC armat într-o clădire de birouri din Manhattan. Atacatorul viza sediul NFL, dar a greșit etajul

Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago

Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal

Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim

Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști