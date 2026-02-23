Prima pagină » Social » Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi

Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi

Dragobetele este ziua în care românii își sărbătoresc iubirea. Acest moment marchează apariția primelor semne ale primăverii, un nou început pentru suflet și pentru natură. Este momentul în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt.

Ce este bine să faci de Dragobete

De-a lungul timpului, ziua aceasta a fost însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri populare. Oamenii credeau că respectarea lor poate aduce noroc în dragoste și poate întări relațiile, relatează B1.

Legendele spun că Dragobete era fiul Babei Dochia, cea care vestea venirea primăverii și schimbarea anotimpurilor. Era înfățișat ca un tânăr chipeș și vesel, care aducea bucurie și apropia inimile oamenilor.

Se credea că el veghează asupra cuplurilor și îi ajută pe tineri să-și găsească perechea. Odată cu ziua lui, întreaga natură se trezea la viață, iar păsările începeau să se împerecheze, semn al iubirii și al începuturilor noi. Astfel, Dragobete a devenit un simbol al renașterii, al speranței și al sentimentelor sincere.

În tradiția populară, Dragobetele era considerat o zi cu puteri speciale asupra iubirii și destinului. Se spunea că îndrăgostiții care se sărută de Dragobete își vor păstra dragostea vie și vor rămâne împreună. Florile și micile daruri oferite în această zi aveau o încărcătură specială, fiind considerate simboluri ale unei iubiri curate și durabile.

Oamenii priveau cu atenție natura, convinși că aceasta le poate transmite semne despre viitor. Ploaia era semn de belșug, iar cântecul păsărilor vestea un an plin de energie și împliniri. În același timp, se credea că tristețea și certurile trebuie evitate, pentru a nu alunga norocul în dragoste.

