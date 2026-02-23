Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon

Specialiștii atrag atenția că materialul vaselor de gătit este esențial pentru sănătate și gust, iar unele opțiuni populare ar trebui folosite cu mare atenție sau chiar evitate. Altfel spus, prăjim și gătim zilnic fără să ne gândim ce efect are tigaia asupra mâncării, scrie csid.ro.

Materialul vaselor de gătit contează enorm, mai ales la temperaturi ridicate, pentru că nu influențează doar gustul mâncării, ci și tot ce ajunge, de fapt, în farfurie.

Ce se întâmplă între materialul tigăii și alimente, atunci când temperatura depășește 200 de grade. Nu toate vasele sunt la fel de sigure. Unele materiale sunt stabile și rezistente, altele pot deveni problematice în timp.

Tigăile din inox – baza sigură a oricărei bucătării

Inoxul este considerat de specialiști unul dintre cele mai sigure materiale pentru gătit pentru că nu reacționează cu alimentele acide, nu modifică gustul mâncării și rezistă excelent la temperaturi înalte. Este ideal pentru sosuri, supe, paste și carne.

O tigaie din inox de calitate are, de regulă, un fund multistrat, care asigură o distribuție uniformă a căldurii. Astfel, riscul de ardere scade, iar controlul asupra gătitului este mult mai bun. Singurul dezavantaj este acela că necesită puțină atenție: dacă tigaia nu este suficient de încinsă, alimentele se pot lipi.

Fonta – extrem de rezistentă, dar cu reguli clare

Vasele din fontă sunt grele, aproape indestructibile și păstrează căldura foarte bine. Sunt ideale pentru fripturi, legume coapte sau chiar pâine, iar odată încălzite… rămân fierbinți mult timp, ceea ce le face perfecte pentru gătitul lent.

Fonta clasică are nevoie, însă, de îngrijire: trebuie unsă periodic cu ulei pentru a preveni rugina. Varianta emailată este mai ușor de folosit și nu necesită tratamente speciale. Dar, dacă e folosită corect, o tigaie din fontă poate fi moștenită din generație în generație.

Ceramica – frumoasă, dar delicată

Vasele ceramice sunt apreciate pentru aspectul lor elegant și sunt adesea promovate ca fiind o alegere „naturală”. Sunt potrivite pentru gătit la temperaturi medii și pentru preparate mai ușoare. Se curăță ușor și au o suprafață netedă.

Problema apare la utilizarea intensă și la temperaturi foarte ridicate. În timp, ceramica își poate pierde proprietățile antiaderente sau pot apărea microfisuri. Este important să fie ceramică de calitate, fără straturi dubioase, fiind o alegere bună pentru cuptor și mâncăruri delicate, dar nu pentru prăjire intensă.

Aluminiul – ușor, dar cu protecție

Aluminiul conduce foarte bine căldura și este extrem de ușor, motiv pentru care este des folosit ca strat interior în vasele multistrat. Problema apare atunci când este neacoperit, pentru că aluminiul poate reacționa cu alimentele acide.

Soluția este să alegi aluminiu anodizat sau vase în care acesta este protejat de inox sau alte materiale stabile. Astfel, beneficiezi de încălzirea rapidă, fără riscuri.

Teflonul și straturile antiaderente – practice, dar cu limite

Tigăile antiaderente sunt populare datorită ușurinței în utilizare și a cantității mici de grăsime necesare. Sunt perfecte pentru ouă, clătite sau preparate fragile. Totuși, au o durată de viață limitată, iar când stratul începe să se zgârie sau să se exfolieze, tigaia nu mai este recomandată.

De asemenea, nu sunt potrivite pentru temperaturi foarte mari, deoarece spraîncălzirea și folosirea ustensilelor metalice le deteriorează rapid.

Ce este bine să eviți

Specialiștii recomandă evitarea vaselor ieftine, de proveniență incertă, fără specificații clare despre materiale. Tigăile care se decojesc rapid sau oalele subțiri din aluminiu sunt semnale de alarmă. Odată ce suprafața este deteriorată, vasul ar trebui înlocuit.

În concluzie, nu există un singur tip de tigaie perfect pentru toate preparatele. Cea mai bună soluție este următoarea combinație: inox pentru gătit zilnic și sosuri, fontă pentru fripturi și cuptor, o tigaie antiaderentă de calitate pentru micul dejun. Vasele bune nu sunt o cheltuială, ci o investiție în sănătate, gust și durabilitate.

Autorul mai recomandă:

FOTO / Ce se întâmplă cu casa din Deltă a lui chef Cătălin Scărlătescu. ”Pe mine trebuie să mă lași la TIGĂI”

Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor