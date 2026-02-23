Prima pagină » Actualitate » Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon

Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon

23 feb. 2026, 22:57, Actualitate
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Specialiștii atrag atenția că materialul vaselor de gătit este esențial pentru sănătate și gust, iar unele opțiuni populare ar trebui folosite cu mare atenție sau chiar evitate. Altfel spus, prăjim și gătim zilnic fără să ne gândim ce efect are tigaia asupra mâncării, scrie csid.ro.

Materialul vaselor de gătit contează enorm, mai ales la temperaturi ridicate, pentru că nu influențează doar gustul mâncării, ci și tot ce ajunge, de fapt, în farfurie.

Ce se întâmplă între materialul tigăii și alimente, atunci când temperatura depășește 200 de grade. Nu toate vasele sunt la fel de sigure. Unele materiale sunt stabile și rezistente, altele pot deveni problematice în timp.

Tigăile din inox – baza sigură a oricărei bucătării

Inoxul este considerat de specialiști unul dintre cele mai sigure materiale pentru gătit pentru că nu reacționează cu alimentele acide, nu modifică gustul mâncării și rezistă excelent la temperaturi înalte. Este ideal pentru sosuri, supe, paste și carne.

O tigaie din inox de calitate are, de regulă, un fund multistrat, care asigură o distribuție uniformă a căldurii. Astfel, riscul de ardere scade, iar controlul asupra gătitului este mult mai bun. Singurul dezavantaj este acela că necesită puțină atenție: dacă tigaia nu este suficient de încinsă, alimentele se pot lipi.

Fonta – extrem de rezistentă, dar cu reguli clare

Vasele din fontă sunt grele, aproape indestructibile și păstrează căldura foarte bine. Sunt ideale pentru fripturi, legume coapte sau chiar pâine, iar odată încălzite… rămân fierbinți mult timp, ceea ce le face perfecte pentru gătitul lent.

Fonta clasică are nevoie, însă, de îngrijire: trebuie unsă periodic cu ulei pentru a preveni rugina. Varianta emailată este mai ușor de folosit și nu necesită tratamente speciale. Dar, dacă e folosită corect, o tigaie din fontă poate fi moștenită din generație în generație.

Ceramica – frumoasă, dar delicată

Vasele ceramice sunt apreciate pentru aspectul lor elegant și sunt adesea promovate ca fiind o alegere „naturală”. Sunt potrivite pentru gătit la temperaturi medii și pentru preparate mai ușoare. Se curăță ușor și au o suprafață netedă.

Problema apare la utilizarea intensă și la temperaturi foarte ridicate. În timp, ceramica își poate pierde proprietățile antiaderente sau pot apărea microfisuri. Este important să fie ceramică de calitate, fără straturi dubioase, fiind o alegere bună pentru cuptor și mâncăruri delicate, dar nu pentru prăjire intensă.

Aluminiul – ușor, dar cu protecție

Aluminiul conduce foarte bine căldura și este extrem de ușor, motiv pentru care este des folosit ca strat interior în vasele multistrat. Problema apare atunci când este neacoperit, pentru că aluminiul poate reacționa cu alimentele acide.

Soluția este să alegi aluminiu anodizat sau vase în care acesta este protejat de inox sau alte materiale stabile. Astfel, beneficiezi de încălzirea rapidă, fără riscuri.

Teflonul și straturile antiaderente – practice, dar cu limite

Tigăile antiaderente sunt populare datorită ușurinței în utilizare și a cantității mici de grăsime necesare. Sunt perfecte pentru ouă, clătite sau preparate fragile. Totuși, au o durată de viață limitată, iar când stratul începe să se zgârie sau să se exfolieze, tigaia nu mai este recomandată.

De asemenea, nu sunt potrivite pentru temperaturi foarte mari, deoarece spraîncălzirea și folosirea ustensilelor metalice le deteriorează rapid.

Ce este bine să eviți

Specialiștii recomandă evitarea vaselor ieftine, de proveniență incertă, fără specificații clare despre materiale. Tigăile care se decojesc rapid sau oalele subțiri din aluminiu sunt semnale de alarmă. Odată ce suprafața este deteriorată, vasul ar trebui înlocuit.

În concluzie, nu există un singur tip de tigaie perfect pentru toate preparatele. Cea mai bună soluție este următoarea combinație: inox pentru gătit zilnic și sosuri, fontă pentru fripturi și cuptor, o tigaie antiaderentă de calitate pentru micul dejun. Vasele bune nu sunt o cheltuială, ci o investiție în sănătate, gust și durabilitate.

Autorul mai recomandă:

FOTO / Ce se întâmplă cu casa din Deltă a lui chef Cătălin Scărlătescu. ”Pe mine trebuie să mă lași la TIGĂI”

Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat
22:39
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat
FLASH NEWS Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism”
22:36
Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism”
JOBURI Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar
22:12
Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar
INCIDENT Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică
22:03
Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică
UTILE Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
21:28
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune
LEGE Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
21:12
Abaterea din trafic care te poate lăsa fără permis. Mulți șoferi nu o cunosc
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Click
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Anunț oficial de la Meta: Ce se schimbă pentru utilizatorii Messenger din aprilie 2026?
SCANDAL Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare
22:45
Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare
TRADIȚIE Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi
22:45
Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
AUTO Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
21:17
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă”
VIDEO Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
21:11
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie
INEDIT Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”
21:09
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional”

Cele mai noi

Trimite acest link pe