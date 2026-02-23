Prima pagină » Știri externe » Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale

23 feb. 2026, 23:02
La începutul lunii februarie, nivelul Mării Baltice a scăzut considerabil. Marea a pierdut 275 de milioane de tone de apă, iar nivelul acesteia este cu 67 de centimetri mai scăzută decât media înregistrată din 1886. 

Experții climatologi au declarat pentru Euronews că fenomenul din Marea Baltică a fost cauzat de factori atmosferici și de schimbările climatice.  Pare a fi un contrast uriaș față de tendința globală de creștere a nivelului oceanelor din cauza topirii calotelor glaciare de la poli, dar Marea Baltică manifestă un fenomen invers.

Explicațiile oamenilor de știință

La suprafață, asta nu ar trebui să inspire îngrijorare, a spus Dr. Tomasz Kijewski de la Institutul de Oceanologie al Academiei de Științe pentru Euronews .  El spune că o asemenea deviere este un exemplu al impactului schimbărilor climatice asupra mediului.  Experții subliniază că astfel de episoade extreme sunt strâns legate de destabilizarea vortexului polar care alterează curenții atmosferici, rezultând blocaje meteorologice atipice și de lungă durată.

Oamenii de știință numesc acest fenoment „efect de frigider închis”: aerul rece din zona arctică  se deplasează spre sud din cauza încălzirii regiunii Arctice, iar din cauza topirii ghețarilor, creșterii temperaturilor și desalinizării apelor, nivelul de oxigen se reduce semnificativ, afectând grav biodiversitatea acvatică. Un recif plin de viață se poate transforma într-un deșert subacvatic în decurs de câteva săptămâni.

Și în România, aproape în fiecare vară, lacurile și râurile seacă din cauza secetei, iar nivelul de apă din Delta Dunării scade, rezultând distrugerea ecosistemului și recolte compromise.

