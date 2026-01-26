Ce preparat tradițional românesc adoră Ceanu Zheng, concurentul de la „Survivor”

Ceanu Zheng este unul dintre concurenții de la „Survivor”, emisiunea care rulează la Antena 1, în prezent. Creatorul de conținut face parte din echipa „Faimoșilor”, este o fire optimistă și emană energie pozitivă. De altfel, sunt două dintre trăsăturile care l-au ajutat pe concurent să crească în popularitate pe internet. De-a lungul timpului, influencerul a vorbit și despre mâncărurile favorite ale sale, printre ele numărându-se și un preparat tradițional românesc pe care îl adoră, scrie CANCAN.

Ceanu Zheng (26 de ani) are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare, iar cei mai mulți urmăritori se află pe platforma Tik Tok (aproape 2,2 milioane de utilizatori). Creatorul de conținut născut în Deva a acceptat, anul acesta, să facă parte din povestea „Survivor” de la Antena 1. A bătut palma cu șefii stației TV și este parte a echipei „Faimoșilor”. Pe insulă, influencerul dorește să se autodepășească și să facă față testului. De altfel, are în plan să nu părăsească competiția prea curând.

Ce preparat tradițional românesc adoră Ceanu Zheng

De altfel, concurentul de la Antena 1 s-a autodeclarat un fan al mâncării românești. În spațiul virtual, influencerul nu s-a ferit să vorbească despre preferințele proprii, iar în topul mâncărurilor tradiționale românești se află un preparat cu totul special. Pe internet, concurentul de la „Survivor” a publicat un videoclip în care le arată prietenilor virtuali cum consumă preparatul tradițional. Este vorba despre un preparat adorat de mulți români, îndeosebi în preajma sărbătorilor.

Desigur, lista nu s-a oprit la un singur preparat. Creatorul de conținut, pe numele său real Zheng Jiaming, în vârstă de 26 de ani, apreciază și gustul micilor, fiind un preparat pe care îl savurează alături de prieteni, la grătar.

VEZI AICI MÂNCAREA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ PREFERATĂ A CHNEZULUI CEANU ZHENG. „FAIMOSUL” DE LA SURVIVOR ADORĂ ACEST PREPARAT.

Sursă foto: Instagram (Ceanux)