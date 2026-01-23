Prima pagină » Actualitate » Un vlogger de origine română le prezintă francezilor mâncarea românească. Ce spune Cyprien despre mici, sarmalele și brânza cu smântână și mămăligă

Un vlogger de origine română le prezintă francezilor mâncarea românească. Ce spune Cyprien despre mici, sarmalele și brânza cu smântână și mămăligă

23 ian. 2026, 23:15, Actualitate
Cyprien, vlogger francez de origine română / Colaj FOTO: g4food.ro

Celebrii vloggeri francezi Mcfly și Carlito au vrut să descopere aromele gastronomiei românești, cu ajutorul unui invitat special. Este vorba de Cyprien, un alt vlogger francez, dar de origine română. El este născut în Franța din părinți emigrați din România. A fost ghidul lor în materie de cultură și realități românești din cadrul episodului, care a strâns pe Youtube aproape 1 milion de vizualizări, la o zi după publicare, potrivit g4food.ro.

Degustarea a avut loc la restaurantul Ibrik din Paris, unde chef Cathy (originară din România) le-a prezentat invitaților preparate simbolice, presărate cu povești despre istoria și tradițiile noastre.

Degustarea a început „în forță” cu un shot de palincă tradițională, moment în care Mcfly și Carlito au fost surprinși de tăria băuturii, comparând-o, în glumă, cu „dieselul” sau cu ceva ce ar bea personajele din Stăpânul Inelelor.

Apoi, au continuat cu unul dintre cele mai apreciate preparate, micii, prezentați ca un „turbo banger” al grătarului românesc, care trebuie – obligatoriu –  savurat cu muștar, dulce și cremos.

Evident, de pe masă nu puteau lipsi sarmalele în foi de varză, servite cu smântână, dar și mămăliga cu brânză telemea și smântână.

Cu cât se vinde o porție de sarmale la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei. Bucureștenii au crezut că nu văd bine

FOTO – Caracter ilustrativ

Spre finalul videoclipului, aceștia au încercat tradiția ciocnitului ouălor, învățând expresia „Hristos a Înviat” și amuzându-se de competiția pentru cel mai tare ou. Totodată, nu au lipsit nici ciorba sau salata de vinete.

Cyprien a profitat de ocazie pentru a vorbi despre rădăcinile sale, menționând că, deși s-a născut în Franța, cultura românească i-a marcat copilăria, în special prin mâncarea pregătită de bunica sa.

Autorul mai recomandă:

Mâncarea tradițională românească pe care o detestă Ceanu Zheng. De ce nu o suportă chinezul de la Survivor 2026, de la Antena 1

Rețeta de ciorba acră de perișoare, pe care o prepara regretatul bucătar Radu Anton Roman. E numai bună pentru mahmureala de după Revelion

Micul românesc, noul street food din Marea Britanie. Povestea The Mik Co, afacerea englezească cu ADN românesc care vrea concureze cu kebapul turcesc

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
20:06
Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
NEWS ALERT Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
17:29
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
ACTUALITATE „Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
17:24
„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
ACTUALITATE Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
16:54
Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
FLASH NEWS Regele romilor vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cioabă vrea să discute personal cu președintele american și îi trimite o scrisoare
16:31
Regele romilor vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cioabă vrea să discute personal cu președintele american și îi trimite o scrisoare
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
România, pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar

Cele mai noi

Trimite acest link pe