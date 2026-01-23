Un vlogger de origine română le prezintă francezilor mâncarea românească. Ce spune Cyprien despre mici, sarmalele și brânza cu smântână și mămăligă

Celebrii vloggeri francezi Mcfly și Carlito au vrut să descopere aromele gastronomiei românești, cu ajutorul unui invitat special. Este vorba de Cyprien, un alt vlogger francez, dar de origine română. El este născut în Franța din părinți emigrați din România. A fost ghidul lor în materie de cultură și realități românești din cadrul episodului, care a strâns pe Youtube aproape 1 milion de vizualizări, la o zi după publicare, potrivit g4food.ro.

Degustarea a avut loc la restaurantul Ibrik din Paris, unde chef Cathy (originară din România) le-a prezentat invitaților preparate simbolice, presărate cu povești despre istoria și tradițiile noastre.

Degustarea a început „în forță” cu un shot de palincă tradițională, moment în care Mcfly și Carlito au fost surprinși de tăria băuturii, comparând-o, în glumă, cu „dieselul” sau cu ceva ce ar bea personajele din Stăpânul Inelelor.

Apoi, au continuat cu unul dintre cele mai apreciate preparate, micii, prezentați ca un „turbo banger” al grătarului românesc, care trebuie – obligatoriu – savurat cu muștar, dulce și cremos.

Evident, de pe masă nu puteau lipsi sarmalele în foi de varză, servite cu smântână, dar și mămăliga cu brânză telemea și smântână.

Spre finalul videoclipului, aceștia au încercat tradiția ciocnitului ouălor, învățând expresia „Hristos a Înviat” și amuzându-se de competiția pentru cel mai tare ou. Totodată, nu au lipsit nici ciorba sau salata de vinete.

Cyprien a profitat de ocazie pentru a vorbi despre rădăcinile sale, menționând că, deși s-a născut în Franța, cultura românească i-a marcat copilăria, în special prin mâncarea pregătită de bunica sa.

