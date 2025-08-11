Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce spune Mihai Trăistariu despre măsurile de austeritate impuse de Guvern: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”

Ce spune Mihai Trăistariu despre măsurile de austeritate impuse de Guvern: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”

11 aug. 2025, 09:45, Diverse
Ce spune Mihai Trăistariu despre măsurile de austeritate impuse de Guvern: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”
Mihai Trăistariu / foto: captură video YouTube

Mihai Trăistariu (48 de ani) și-a expus opinia referitoare la măsurile de austeritate impuse de Guvernul român. Cântărețul susține că un astfel de pachet de măsuri „este de acceptat”, pentru „a scoate țara din impas financiar”. Însă, acordul ar trebui să aibă și o condiție, susține artistul.

Mihai Trăistariu susține că situația de a contribui toți la buget „este de acceptat”, cu scopul de „a soate țara din impas financiar”. Totuși, artistul susține că acest aspect trebuie să se întâmple cu o condiție.

„Este de acceptat, această situație, de a contribui cu toții, pentru a scoate țara din impas financiar. Cu o condiție, însă, și anume ca acest Guvern să nu-și bată joc și să folosească mai apoi banii strânși din austeritate, tot în folosul lor. Să nu-și facă vile și salarii nesimțite. Unii directori își făceau salarii nesimțite, pe banii statului.

Să mai iasă cei peste 1.000 de angajați care se duc numai pentru a face prezența la serviciu. Dacă, cumva, Guvernul reușește să reducă risipa, cu austeritatea de acum, s-ar putea să rezolve pierderile. Dar degeaba iei de la noi, omul de rând, și tu te plimbi cu avionul și-ți angajezi prietenii și neamurile, ca să nu facă nimic, pe bani mulți”, a precizat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu: „O curățenie generală trebuie făcută”

Cântărețul a mai adus în atenție și nemulțumirile multor cadre didactice. El susține că unii dintre profesori dau dreptate Guvernului, spunând că este necesară „o curățenie”. Alte cadre didactice se arată revoltate, plângându-se de veniturile mici pe care le încasează lunar.

„Eu nu sunt direct afectat. Dar, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea este că o curățenie generală trebuia făcută, deși e cam drastică. Toată lumea o să simtă la buzunar, sunt majorări de preț la alimente la facturi, benzină. Revolta profesorilor e îndreptățită pentru cei care suferă”, a mai spus artistul, pentru Click.

Sursă foto: captură video YouTube

