FOTO / Medana, soția lui Alin Oprea, a SLĂBIT 10 kilograme într-o lună. Ce dietă a ținut

Medana, partenera de viață a cântărețului Alin Oprea, a slăbit zece kilograme într-o lună. Aceasta a explicat ce dietă a ținut.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, însă după divorț relația acestora s-a deteriorat. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

În luna iulie, la Bukarest Fashion Week, Medana Oprea a defilat pe podium pentru designerul Sonia Trifan. Medana a arătat foarte bine, cu atât mai mult cu cât a slăbit zece kilograme în patru săptămâni.

Medana, soția lui Alin Oprea, a slăbit 10 kilograme într-o lună. ”O dietă proteică, bazată pe proteine și legume, în cantități însă foarte reduse” ”Am defilat pe podium cu mare bucurie, având în vedere faptul că fetele cu care defilez îmi pot fi copii, având jumătate din vârsta mea, majoritatea dintre ele. Soțul meu, Alin, mi-a fost alături și m-a susținut cu mari emoții. Eu am purtat o rochie neagră, mulată, absolut senzațională. Am reușit să dau jos 10 kilograme în doar patru săptămâni, iar asta m-a făcut să mă simt mult mai bine în pielea mea și m-am bucurat de faptul că pot ține pasul cu tânăra generație. Este o onoare pentru orice femeie să defileze pe podium la cel mai prestigios festival de modă din România, Bukarest Fashion Week, cu atât mai mult când deja ai o anumită vârstă și doi copii mari”, a declarat Medana pentru click.ro.