Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Medana, soția lui Alin Oprea, a SLĂBIT 10 kilograme într-o lună. Ce dietă a ținut

FOTO / Medana, soția lui Alin Oprea, a SLĂBIT 10 kilograme într-o lună. Ce dietă a ținut

08 aug. 2025, 14:30, Diverse
FOTO / Medana, soția lui Alin Oprea, a SLĂBIT 10 kilograme într-o lună. Ce dietă a ținut
Galerie Foto 22
Medana, soția lui Alin Oprea, a slăbit 10 kilograme într-o lună

Medana, partenera de viață a cântărețului Alin Oprea, a slăbit zece kilograme într-o lună. Aceasta a explicat ce dietă a ținut.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, însă după divorț relația acestora s-a deteriorat. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

Alin Oprea s-a logodit cu Medana în Italia, la Milano. Alin Oprea și Medana s-au căsătorit civil la finalul anului 2022, în luna decembrie. în urmă cu doi ani, aceștia au făcut nunta. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.
În luna iulie, la Bukarest Fashion Week, Medana Oprea a defilat pe podium pentru designerul Sonia Trifan. Medana a arătat foarte bine, cu atât mai mult cu cât a slăbit zece kilograme în patru săptămâni.

Medana, soția lui Alin Oprea, a slăbit 10 kilograme într-o lună. ”O dietă proteică, bazată pe proteine și legume, în cantități însă foarte reduse”

”Am defilat pe podium cu mare bucurie, având în vedere faptul că fetele cu care defilez îmi pot fi copii, având jumătate din vârsta mea, majoritatea dintre ele. Soțul meu, Alin, mi-a fost alături și m-a susținut cu mari emoții. Eu am purtat o rochie neagră, mulată, absolut senzațională. Am reușit să dau jos 10 kilograme în doar patru săptămâni, iar asta m-a făcut să mă simt mult mai bine în pielea mea și m-am bucurat de faptul că pot ține pasul cu tânăra generație. Este o onoare pentru orice femeie să defileze pe podium la cel mai prestigios festival de modă din România, Bukarest Fashion Week, cu atât mai mult când deja ai o anumită vârstă și doi copii mari”, a declarat Medana pentru click.ro.

”Eu nu pot da sfaturi nimănui în materie de slăbit pentru că nu sunt medic nutriționist. În cazul meu pot spune că a funcționat o dietă proteică, bazată pe proteine și legume, în cantități însă foarte reduse. Acesta este adevărul. Plus, sport de cinci ori pe săptămână”, a spus Medana despre dieta care a ajutat-o să scape de kilograme.

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Evz.ro
Mândria lui Ceaușescu, îngenuncheată de asiatici. Sfârșitul unei fabrici legendare
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Motivul pentru care Gheorghe Turda preferă să fie ceva mai discret atunci când vine vorba despre relația în care se află! Ce a mărturisit interpretul de muzică populară?
RadioImpuls
Motivul pentru care un bărbat a ajuns la spital cu halucinații și paranoia. Medicii, șocați de ce au descoperit. Ce i s-a întâmplat și cum a fost salvat în ultima clipă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
ADN-ul dezvăluie ce anume a ucis trupele lui Napoleon în timpul campaniei din Rusia
Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii
POLITICĂ Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii
POLITICĂ Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
ACTUALITATE Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
SPORT Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră
Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră
REACȚIE Crin Antonescu, prima reacție după dispariția lui Iliescu: Băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Președintele lor stă ascuns în birou
Crin Antonescu, prima reacție după dispariția lui Iliescu: Băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Președintele lor stă ascuns în birou