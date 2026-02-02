Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum a evoluat averea lui Cătălin Măruță din 2002 (TVR) până în 2026 (Pro TV). Câți bani are acum, de fapt 

02 feb. 2026, 16:24, Showbiz
De la debutul său în presă, Cătălin Măruță a bifat mai multe locuri de muncă, dar și trusturi de presă. Ani la rând valorare proprietăților sale, a mașinilor și a echipamentelor a crescut din ce în ce mai mult, dar și evaluarea companiilor sale care produc profit. 

Sumele prezentate în tabelul de mai jos nu sunt banii lui Cătălin Măruță din conturi, ci investițiile și valorile proprietăților.  

În anul 2002, când a debutat în TVR acesta avea o avere estimată la 10.000 de euro, la 10 ani distanță a atins primul milion de euro, după numai 5 ani, a ajuns la 2 milioane. În 2019, avea deja o avere de 3 milioane de euro, care a crescut treptat până a ajuns la suma de aproape 8 milioane de euro în prezent.  

Apogeul pe care Cătălin Măruță l-a avut a fost în momentul în care a început podcastul care ulterior a devenit lider de piață. Marja de profit a crescut pentru că și costurile de producție sunt mult mai mici decât într-o televiziune tradițională, în timp ce tarifele de publicitate au rămas ridicate. 

Sume considerabile vin și din firmele familiei, cum ar fi Ocean Music sau Andra Records, care au raportat în ultimii ani profituri nete cumulate de peste 1-1.5 milioane de euro anual, ceea ce susține creșterea accelerată din tabelul prezentat pentru perioada 2021-2026. 

