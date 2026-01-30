Prima pagină » Actualitate » Cătălin Măruță, luat la întrebări de fiica sa. Ce i-a spus despre plecarea de la Pro TV

30 ian. 2026, 11:30
Cătălin Măruță a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva.  Acesta a fost întrebat despre plecarea sa de la postul de televiziune Pro TV.

Cătălin Măruță a făcut schimb de roluri la podcastul pe care îl are. Prezentatorul TV a fost cel care a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva.

Printre altele, Cătălin Măruță a fost întrebat de încheierea emisiunii ”La Măruță”, pe care o modera de 18 ani. Emisiunea va fi difuzată pe post până în data de 6 februarie 2026.

Cătălin Măruță, luat la întrebări de fiica sa. ”M-am simțit un pic supărată. M-am gândit că și tu ești supărat”

”De ce nu mai ești la Pro TV?”, l-a întrebat Eva Măruță pe tatăl său.

”Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum”, a răspuns prezentatorul TV, potrivit revistei Viva.

Eva a mărturisit că a fost supărată când a aflat ce se întâmplă cu emisiunea tatălui ei:

”Nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit un pic supărată. M-am gândit că și tu ești supărat. Mica era foarte, foarte dezamăgită. Și mai ales că n-o vedeam pe ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea”.

Cătălin Măruță i-a mai spus fiicei sale, la podcast, că primul telefon pe care l-a primit după ce s-a aflat că se încheie emisiunea lui de la Pro TV a fost de la Andreea Esca:

”Să știi că au fost foarte mulți colegi. Și sunt foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat. Cred că primul telefon l-am primit de la Andreea Esca. Au fost foarte mulți oameni care m-au sunat. Dar foarte mulți oameni care nici nu s-a terminat contractul meu cu ProTV, M-au sunat să-mi propună emisiuni de televiziune, să-mi propună lucruri legate de radio, să-mi propună lucruri legate de online, să-mi propună lucruri incredibile. Și mi-am dat seama că înseamnă că am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”.

