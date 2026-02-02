Ce o puneau socrii să facă pe Andra când mergea la Târgu Jiu. ”Nu ai ce face în situațiile astea”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a povestit ce o punea părinții lui Cătălin Măruță să facă atunci când mergeau în vizită la ei.



Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc.

Artista a povestit, pentru libertatea.ro, ce îi cereu părinții partenerului ei de viață să facă atunci când mergeau în vizită la ei.

Ce o puneau socrii să facă pe Andra când mergea la Târgu Jiu. ”Că sunt niște prieteni și vor să le ascult copiii”

Socrii îi cereu Andrei să evalueze aptitudinile muzicale ale copiilor unor prieteni de familie.

”S-a întâmplat. De cele mai multe ori când mergeam la socrii acasă, la Târgu Jiu, veneau prieteni de-ai lor și mă ruga mama- soacră sau tata-socru, Dumnezeu să-l ierte, că sunt niște prieteni și vor să le ascult copiii. Sigur îi ascultam, îi felicitam. Nu ai ce face în situațiile astea”, a declarat Andra pentru sursa mai sus-menționată.

”Foarte mulți prieteni îmi spun dacă pot să predau, pentru că eu am făcut și pedagogie muzicală, dar nu am timp pentru așa ceva. Vreau să mă focusez pe copii și apoi pe carieră”, a mai spus artista.