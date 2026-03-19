În ciuda avertismentului FBI, experții susțin că este improbabil ca Iran să atace California cu drone. Însă, există o modalitate: grupările proxy

Cu o săptămână în urmă, FBI a emis un avertisment că Iranul ar putea ataca California cu drone. Oficiali federali și de stat contrazic FBI și susțin că nu există indicii despre un atac iminent din partea Iranului pe teritoriul Statelor Unite.

„Nu există și nu a existat vreo amenințare din Iran pe plan intern”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Dar poate Iran să atace America cu drone militare „kamikaze” ? Doi experți au declarat că este puțin probabil, potrivit Times of Israel . Însă, ei au adăugat că un atac terorist pe plan intern ar fi realizabil cu drone lansate de către grupări infracționale „proxy”.

Iranul poate orchestra un atac cu dronă dintr-un vas staționat în Pacific

FBI a avertizat inițial că Iranul aspiră să atace coasta de vest a Statelor Unite cu o dronă lansată de pe un „vas neidentificat”. Un fost oficial de la Pentagon care a trăit în Iran a spus că regimul islamic de la Teheran și-a dorit dintotdeauna să comită un atac de succes împotriva SUA.

„Primul atac de la un stat străin pe teritoriul SUA de la Al Doilea Război Mondial încoace (Atacul de la Pearl Harbour) ar putea fi un cârlig de care iranienii se vor agăța pentru a pretinde victoria timp de o generație”, a spus acesta.

De asemenea, ar fi primul atac terorist de la atacurile din 11 septembrie 2001.  El a adăugat că iranienii încă celebrează Operațiunea Morvarid, un atac din 1980 comis împotriva Irakului. Oficialul,  care a vorbit sub anonimat și cu porecla „Rubin”, a spus că iranienii ar putea lansa un atac cu drone dintr-un vas cargo din Oceanul Pacific sau dinspre Mexic. De asemenea, Iranul s-ar putea baza pe legăturile cu crima organizată și cu alți „actori răi”  din America Latină.

„Nu le va fi greu să le folosească dacă prețul va fi bun. Faptul că administrațiile anterioare le-au dat Gărzilor Revoluționare saci cu bani cash ne arată că orice este posibil”, a spus Rubin, făcând referire la administrațiile lui Obama și Biden, foștii președinți democrați care au relaxat sancțiunile asupra regimului islamic din Iran.

De la atacurile SUA din 28 februarie 2026, Iranul a ripostat dur, atacând statele arabe cu drone și rachete, vizând instalațiile energetice, hotelurile, aeroporturile și bazele militare ale SUA.

Iranienii ar putea ataca SUA și cu drone „comerciale”

Al doilea oficial, Bondar, fost consilier al guvernului ucrainean care a studiat războiul dronelor și a scris despre dronele iraniene,  a avertizat că regimul de la Teheran ar putea ataca SUA cu drone comerciale.

„Războiul din Ucraina a devenit o epocă a pionieratului în utilizarea dronelor în război, în care  Rusia a atacat cu drone de fabricație iraniană din seria Shahed”.

De asemenea, Iranul ar putea activa agenți adormiți și simpatizanți în alte țări pentru a comite atacuri. Statele Unite au dejucat atentate iraniene planificate din Argentina.

„Războiul dronelor a devenit foarte accesibil, ieftin și comercial, deci poate să aibă loc un act terorist în SUA. Oricine poate cumpăra o dronă FPV de pe Amazon, cu un exploziv atașat și uite așa obții un IED zburător”, a explicat Bondar.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: „Creierul” atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 a pledat „vinovat”, dar secretarul Apărării al SUA a revocat acordul de pledoarie

CONTROVERSĂ Alertă în Europa: Un oficial de la contra-spionaj avertizează că Rusia recrutează cetățeni europeni obișnuiți pentru a comite acte de sabotaj
22:59
Alertă în Europa: Un oficial de la contra-spionaj avertizează că Rusia recrutează cetățeni europeni obișnuiți pentru a comite acte de sabotaj
RĂZBOI Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
21:57
Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
RĂZBOI Trump solicită Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului cu Iranul
20:27
Trump solicită Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului cu Iranul
ACCIDENT O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele
19:51
O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele
FLASH NEWS Trump se răstește din nou la aliați: “Aveam nevoie de ajutor înainte de război, nu după ce l-am câștigat”
19:06
Trump se răstește din nou la aliați: “Aveam nevoie de ajutor înainte de război, nu după ce l-am câștigat”
RĂZBOI Iranienii au avariat prima aeronavă americană de generația a V-a. Pilotul avionului F-35 a reușit să aterizeze de urgență la o bază aeriană
18:47
Iranienii au avariat prima aeronavă americană de generația a V-a. Pilotul avionului F-35 a reușit să aterizeze de urgență la o bază aeriană
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Finlanda este cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Ce altceva mai dezvăluie Raportul Mondial privind Fericirea?

