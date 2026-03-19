Președinta POT n-a mai putut și a cedat nervos la dezbaterile pe Buget. A început sa urle la o fostă colegă de partid. Ce a enervat-o

Anamaria Gavrilă, liderul POT, s-a enervat joi seară în plenul Parlamentului după ce o fostă colegă de partid, Gabriela Porumboiu, a luat cuvântul de la tribună în numele partidului. „Nu vorbești în numele POT”, a țipat Gavrilă.

După intervenția în plen legată de buget a Gabrielei Porumboiu, Anamaria Gavrilă s-a dus nervoasă la ea și a început să țipe, reproșându-i că vorbit în numele POT.

„Stai în banca ta! Dă-ți demisia dacă ai demnitate. De ce mergi să vorbești în numele POT? De ce mergi să ții cu coaliția? Ești opoziție sau ce ești?”, i-a spus Anamaria Gavrilă deputatei Gabriela Porumboiu imediat după ce aceasta a luat cuvântul de la tribuna Parlamentului.

