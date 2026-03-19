Petrișor Peiu, la dezbaterea pe Buget: „În această sală plutesc două stafii, inflația și recesiunea"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis în timpul dezbaterii finale a bugetului pentru 2026 în Plenul Parlamentului că cei prezenți în sală sunt concentrați mai mult pe duelurile verbale, deși în sală plutesc două stafii: inflația și recesiunea. Parlamentarul a atras atenția asupra faptului că filosofia actualului buget e aceea de a pedepsi populația și firmele și să premieze statul. 

Petrișor Peiu spune că România se confruntă cu cea mai mare inflație din întreaga Uniune Europeană și o scădere economică de 2%. Parlamentarul spune că rezultatelele bugetului întârziat și al certurilor din Coaliție este nivelul dobânzilor la obligațiunile pe termen lung de 7,4%.

„Sunteți foarte aprinși și concentrați pe duelurile astea verbale, dar în această sală plutesc două stafii: acele stafii sunt inflația și recesiunea. Ne aflăm cu o inflație, cea mai mare din UE, care a depășit 9%, în același timp în trimestrul 4 a fost o scădere economică de 2%. Aceste fenomene nu sunt proprii UE, ci României, și peste ele vine această criză. Rezultatul faptului că după 3 luni nu avem un buget și că dumneavoastră, în Coaliție, vă certați public e că dobânzile la obligațiunile pe termen lung sunt azi 7,4%”.

De asemenea, oficialul l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan care a spus că una dintre cele mai mari probleme ale României este consumul. Conform lui Peiu, consumul administrației este cu mult peste media europeană. Petrișor Peiu spune că este nevoie de un instrument de politică economică care să atace simultan și recesiunea și inflația.

„Am înțeles, a spus-o de multe ori domnul premier, că e o mare problemă în România consumul. Dacă ne uităm la realitate, România are un consum final de 81% din PIB, din care 62% aparține populației și 19% guvernului. Consumul administrației e mult peste media europeană. Numai că filosofia care stă la baza proiectului de buget e „nu ne atingem de consumul guvernamental, ci doar de cel al populației”. Filosofia actualului buget e să pedepsească populația și firmele și să se premieze statul. Avem de ales între această filosofie și înțelegerea realității și revenirea la normalitate.

Avem nevoie ca instrument de politică economică de un instrument care să atace simultan și recesiunea și inflația: reducerea taxelor de consum, revenirea la cotele de TVA de dinainte de creșterea Guvernului Bolojan. A doua măsură: indexarea pensiilor și a treia: interzicerea deductibilităților fiscale, a optimizărilor pe care le fac multinaționalele ” 

