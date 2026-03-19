Liderii UE cer încetarea atacurilor împotriva instalațiilor energetice și de apă din Orientul Mijlociu

Liderii UE cer încetarea atacurilor împotriva instalațiilor energetice și de apă din Orientul Mijlociu

Liderii UE tocmai au adoptat concluziile comune privind Orientul Mijlociu, care includ un apel comun pentru un „moratoriu asupra atacurilor împotriva instalațiilor energetice și de apă” în întreaga regiune.

Distrugerile au dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la energie și au crescut riscul de secetă și foamete.

Consiliul European solicită dezescaladarea și o moderație maximă, protejarea civililor și a infrastructurii civile și respectarea deplină a dreptului internațional de către toate părțile, inclusiv a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional umanitar”, declară liderii, potrivit Euronews.

„Consiliul European deplânge pierderile de vieți omenești în rândul civililor și monitorizează îndeaproape impactul de amploare al ostilităților, inclusiv asupra stabilității economice”.

Textul include o condamnare explicită a „atacurilor militare nediscriminatorii ale Iranului împotriva țărilor din regiune”, dar nu condamnă atacurile americano-israeliene ca o încălcare a dreptului internațional.

Liderii își exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Cipru, țara cea mai apropiată de regiune, și salută disponibilitatea exprimată de Germania, Franța, Italia și Olanda de a asigura libertatea navigației în Strâmtoarea Hormuz, „odată ce condițiile sunt îndeplinite”.

Diplomații indică faptul că acest lucru înseamnă odată ce ostilitățile au încetat. De asemenea, aceștia doresc să consolideze resursele misiunii Aspides din Marea Roșie, menținând în același timp mandatul acesteia concentrat strict pe rebelii Houthi.

Mai mult, cei 27 subliniază „importanța menținerii unui nivel ridicat de vigilență și a asigurării nivelului necesar de pregătire” în cazul în care războiul duce la un val migratoriu către continent.

Liderii UE nu l-au putut convinge pe Orbán. Premierul maghiar spune nu împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

