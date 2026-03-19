Producția miniseriei „The Challenger” a fost aprobată pentru producție de către compania Amazon MGM. Kristen Stewart va interpreta rolul astronautei Sally Ride, prima femeie din SUA care a ajuns în spațiu.

Proiectul va fi realizat sub forma unei serii limitate, coordonat de scenarista Maggie Cohn, care va semna și producția executivă, relatează știripesurse.

Kristen Stewart va avea primul rol al unei femei americane care a ajuns în spațiu

Serialul are la bază volumul „The New Guys” (2023), scris de Meredith E. Bagby. Acesta va aborda unul dintre cele mai importante momente ale istoriei explorării spațiale, inclusiv evenimente care au precedat tragedia navetei spațiale Challenger din anul 1986, dar și investigația ulterioară.

Serialul prezintă atât evoluția profesională a lui Sally Ride, cât și trăirile sale personale din perioada în care a fost implicată în programul spațial american.

Sally Ride a intrat în istorie ca prima femeie din Statele Unite care a ajuns în spațiu. Mai târziu, a fost numită în comisia prezidențială însărcinată cu investigarea tragediei Challenger, în urma căreia și-au pierdut viața cei șapte membri ai echipajului.

Reprezentanții Amazon MGM Studios au declarat că proiectul își propune să evidențieze curajul și impactul istoric al astronautei.

