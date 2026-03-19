Kristen Stewart va avea primul rol al unei femei americane care a ajuns în spațiu

Kristen Stewart va avea primul rol al unei femei americane care a ajuns în spațiu

Producția miniseriei „The Challenger” a fost aprobată pentru producție de către compania Amazon MGM. Kristen Stewart va interpreta rolul astronautei Sally Ride, prima femeie din SUA care a ajuns în spațiu.

Proiectul va fi realizat sub forma unei serii limitate, coordonat de scenarista Maggie Cohn, care va semna și producția executivă, relatează știripesurse.

Kristen Stewart va avea primul rol al unei femei americane care a ajuns în spațiu

Serialul are la bază volumul „The New Guys” (2023), scris de Meredith E. Bagby. Acesta va aborda unul dintre cele mai importante momente ale istoriei explorării spațiale, inclusiv evenimente care au precedat tragedia navetei spațiale Challenger din anul 1986, dar și investigația ulterioară.

Serialul prezintă atât evoluția profesională a lui Sally Ride, cât și trăirile sale personale din perioada în care a fost implicată în programul spațial american.

Sally Ride a intrat în istorie ca prima femeie din Statele Unite care a ajuns în spațiu. Mai târziu, a fost numită în comisia prezidențială însărcinată cu investigarea tragediei Challenger, în urma căreia și-au pierdut viața cei șapte membri ai echipajului.

Reprezentanții Amazon MGM Studios au declarat că proiectul își propune să evidențieze curajul și impactul istoric al astronautei.

Citește și

FLASH NEWS După ce Guvernul României nu a reușit să se împrumute azi, Viorel Cataramă aruncă pe piață un scenariu înspăimântător: cumva Guvernul se gânește să confiște depozitele bancare ale populației?
21:08
După ce Guvernul României nu a reușit să se împrumute azi, Viorel Cataramă aruncă pe piață un scenariu înspăimântător: cumva Guvernul se gânește să confiște depozitele bancare ale populației?
TURISM Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
20:30
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
TRADIȚIE Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
20:23
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
VIDEO „Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală
19:48
„Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală
VIDEO Rareș Hopincă a spus când ar putea fi gata o noua stație de metrou pe M2, după Pipera: „Ar putea începe în 2-3 ani de zile…”
19:45
Rareș Hopincă a spus când ar putea fi gata o noua stație de metrou pe M2, după Pipera: „Ar putea începe în 2-3 ani de zile…”
FLASH NEWS Diana Buzoianu, în vizită la Snagov pentru a evalua Centura Verde București-Ilfov. „Sunt plămânii verzi care ne ajută să respirăm un aer mai curat”
18:57
Diana Buzoianu, în vizită la Snagov pentru a evalua Centura Verde București-Ilfov. „Sunt plămânii verzi care ne ajută să respirăm un aer mai curat”
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Dovedit matematic: „regula celor 20 de ani” există cu adevărat!
CONTROVERSĂ Alertă în Europa: Un oficial de la contra-spionaj avertizează că Rusia recrutează cetățeni europeni obișnuiți pentru a comite acte de sabotaj
22:59
Alertă în Europa: Un oficial de la contra-spionaj avertizează că Rusia recrutează cetățeni europeni obișnuiți pentru a comite acte de sabotaj
FLASH NEWS Petrișor Peiu, la dezbaterea pe Buget: „În această sală plutesc două stafii, inflația și recesiunea”
22:26
Petrișor Peiu, la dezbaterea pe Buget: „În această sală plutesc două stafii, inflația și recesiunea”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dumnezeu poate rezolva problema rasei umane printr-un război mondial sau prin mai multe războaie mai mici”
22:23
Ion Cristoiu: „Dumnezeu poate rezolva problema rasei umane printr-un război mondial sau prin mai multe războaie mai mici”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
RĂZBOI Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
21:57
Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
FLASH NEWS Bolojan prezintă proiectul de buget: Nimeni nu vrea să lăsăm după noi datorii împovărătoare
21:20
Bolojan prezintă proiectul de buget: Nimeni nu vrea să lăsăm după noi datorii împovărătoare

