Alertă în Europa: Un oficial de la contra-spionaj avertizează că Rusia recrutează cetățeni europeni obișnuiți pentru a comite acte de sabotaj

În ultimii ani, oficialii UE au acuzat Rusia pentru spionaj și acte de abotaj, inclusiv pentru detonarea conductelor submarine Nord Stream, atacurile cibernetice și incendiile izbucnite la fabricile de armament.

În războiul hibrid cu Europa, Rusia ar putea recurge în viitor la acte de sabotaj mai rudimentare, precum colete explozive, dar Youssef Ait Daoud, director de informații și pericole naționale în cadrul Unității Operațiunilor Speciale și Investigații Naționale din Țările de Jos, are o altă părere.

„Spionul nu va mai necesita un spion”, crede el.  Serviciile străine de informații din Rusia și Iran ar fi început demult să recruteze cetățeni europeni obișnuiți pentru spionaj și acte de sabotaj. Și astfel, Kremlinul ar scăpa de acuzațiile de vinovăție ce i-ar aduce sancțiuni în plus.

Youssef Ait Daoud: Kremlinul poate momi oameni simpli cu 5.000 euro pentru a declanșa un incendiu

Autoritățile vor fi puse în situația de a monitoriza mai degrabă civili obișnuiți, recrutați online și plătiți cu  sume mari de bani, decât ofițeri experimentați și profesioniști. Unii ar putea să o facă de bunăvoie din cauza nemulțumirilor sociale față de sistemul occidental.

„Nu o să fie o notificare pe care să scrie „Salutări din Iran” sau „Salutări din Rusia. Ci mai simplu: vrei să dai foc pentru o sumă de 5.000 euro?”, a declarat Ait Daoud pentru Politico .

Ait Daoud avertizează că Kremlinul ar putea plăti civili pentru a comite chiar și acte simple de vandalism și a propaga dezinformare online cu scopul de a slăbi Europa.

„Recent, vedeai cum serviciile de informații comiteau acțiuni. Ce vedem acum este că cetățenii, pentru plată, pentru aventuri sau pentru alte motive, se ladă manevrați să îndeplinească aceste sarcini”, a adăugat Ait Daoud.

„Infracțiunea este un serviciu”, a adăugat el.

Mai multe agenții de informații din Europa au avertizat cetățenii despre riscurile de a fi recrutați. În Germania, autoritățile au lansat în septembrie o campanie media împotriva transformării cetățenilor vulnerabili  în „agenți de unică folosință”.

Din care categorii sunt cei mai mulți civili recrutați de Kremlin?

Olanda a mers și mai departe. Înăsprirea legii și crearea unității de forță din care face parte Ait Daoud. El a dezăluit că au fost arestați tineri cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani, implicați în cazuri de terorism și trafic de droguri.

În cazul războiului hibrid al Rusiei, cei mai mulți recruți au în jur de 30 de ani.

Autorul recomandă: Războiul hibrid dintre NATO și Rusia a început de luna trecută. Germania a fost prima țară membră atacată de sabotorii ruși

RĂZBOI Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
21:57
Netanyahu, despre cât de determinat este în războiul cu Iran: „Nu este suficient să fii moral. Hristos nu-l poate învinge pe Genghis Han”
RĂZBOI Trump solicită Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului cu Iranul
20:27
Trump solicită Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului cu Iranul
ACCIDENT O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele
19:51
O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele
FLASH NEWS Trump se răstește din nou la aliați: “Aveam nevoie de ajutor înainte de război, nu după ce l-am câștigat”
19:06
Trump se răstește din nou la aliați: “Aveam nevoie de ajutor înainte de război, nu după ce l-am câștigat”
RĂZBOI Iranienii au avariat prima aeronavă americană de generația a V-a. Pilotul avionului F-35 a reușit să aterizeze de urgență la o bază aeriană
18:47
Iranienii au avariat prima aeronavă americană de generația a V-a. Pilotul avionului F-35 a reușit să aterizeze de urgență la o bază aeriană
FLASH NEWS Întrebat de ce nu și-a anunțat aliații, în speță pe Japonia, despre atacarea Iranului, Trump a replicat: Japonia ne-a informat despre atacarea Pearl Harbour?
18:37
Întrebat de ce nu și-a anunțat aliații, în speță pe Japonia, despre atacarea Iranului, Trump a replicat: Japonia ne-a informat despre atacarea Pearl Harbour?
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Dovedit matematic: „regula celor 20 de ani” există cu adevărat!
FLASH NEWS Petrișor Peiu, la dezbaterea pe Buget: „În această sală plutesc două stafii, inflația și recesiunea”
22:26
Petrișor Peiu, la dezbaterea pe Buget: „În această sală plutesc două stafii, inflația și recesiunea”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dumnezeu poate rezolva problema rasei umane printr-un război mondial sau prin mai multe războaie mai mici”
22:23
Ion Cristoiu: „Dumnezeu poate rezolva problema rasei umane printr-un război mondial sau prin mai multe războaie mai mici”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
FLASH NEWS Bolojan prezintă proiectul de buget: Nimeni nu vrea să lăsăm după noi datorii împovărătoare
21:20
Bolojan prezintă proiectul de buget: Nimeni nu vrea să lăsăm după noi datorii împovărătoare
FLASH NEWS După ce Guvernul României nu a reușit să se împrumute azi, Viorel Cataramă aruncă pe piață un scenariu înspăimântător: cumva Guvernul se gânește să confiște depozitele bancare ale populației?
21:08
După ce Guvernul României nu a reușit să se împrumute azi, Viorel Cataramă aruncă pe piață un scenariu înspăimântător: cumva Guvernul se gânește să confiște depozitele bancare ale populației?
TURISM Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
20:30
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia

