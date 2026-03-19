În ultimii ani, oficialii UE au acuzat Rusia pentru spionaj și acte de abotaj, inclusiv pentru detonarea conductelor submarine Nord Stream, atacurile cibernetice și incendiile izbucnite la fabricile de armament.

În războiul hibrid cu Europa, Rusia ar putea recurge în viitor la acte de sabotaj mai rudimentare, precum colete explozive, dar Youssef Ait Daoud, director de informații și pericole naționale în cadrul Unității Operațiunilor Speciale și Investigații Naționale din Țările de Jos, are o altă părere.

„Spionul nu va mai necesita un spion”, crede el. Serviciile străine de informații din Rusia și Iran ar fi început demult să recruteze cetățeni europeni obișnuiți pentru spionaj și acte de sabotaj. Și astfel, Kremlinul ar scăpa de acuzațiile de vinovăție ce i-ar aduce sancțiuni în plus.

Youssef Ait Daoud: Kremlinul poate momi oameni simpli cu 5.000 euro pentru a declanșa un incendiu

Autoritățile vor fi puse în situația de a monitoriza mai degrabă civili obișnuiți, recrutați online și plătiți cu sume mari de bani, decât ofițeri experimentați și profesioniști. Unii ar putea să o facă de bunăvoie din cauza nemulțumirilor sociale față de sistemul occidental.

„Nu o să fie o notificare pe care să scrie „Salutări din Iran” sau „Salutări din Rusia. Ci mai simplu: vrei să dai foc pentru o sumă de 5.000 euro?”, a declarat Ait Daoud pentru Politico .

Ait Daoud avertizează că Kremlinul ar putea plăti civili pentru a comite chiar și acte simple de vandalism și a propaga dezinformare online cu scopul de a slăbi Europa.

„Recent, vedeai cum serviciile de informații comiteau acțiuni. Ce vedem acum este că cetățenii, pentru plată, pentru aventuri sau pentru alte motive, se ladă manevrați să îndeplinească aceste sarcini”, a adăugat Ait Daoud.

„Infracțiunea este un serviciu”, a adăugat el.

Mai multe agenții de informații din Europa au avertizat cetățenii despre riscurile de a fi recrutați. În Germania, autoritățile au lansat în septembrie o campanie media împotriva transformării cetățenilor vulnerabili în „agenți de unică folosință”.

Din care categorii sunt cei mai mulți civili recrutați de Kremlin?

Olanda a mers și mai departe. Înăsprirea legii și crearea unității de forță din care face parte Ait Daoud. El a dezăluit că au fost arestați tineri cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani, implicați în cazuri de terorism și trafic de droguri.

În cazul războiului hibrid al Rusiei, cei mai mulți recruți au în jur de 30 de ani.

