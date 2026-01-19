Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum face față Victor Yila gerului din România. ”Și, uite așa, rezist iernile”

Cum face față Victor Yila gerului din România. ”Și, uite așa, rezist iernile”

19 ian. 2026, 17:30, Showbiz
Cum face față Victor Yila gerului din România. ”Și, uite așa, rezist iernile”
Galerie Foto 9
Cum face față Victor Yila gerului din România

Victor Yila, originar din Congo, a spus cum face față temperaturilor foarte scăzute din România: ”Iarna, la micul dejun, mănânc slăninuță de porc, cu pâine și cu ceapă, iar seara, la fel. Și, uite asa, rezist iernile, în România”.

Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. Este căsătorit cu o româncă și are două fete. Victor Yila este actor, cântăreț, dar și profesor de franceză la Facultatea de Construcții din București.

Obișnuit cu temperaturi mult mai blânde decât în România, Victor Yila a explicat, pentru click.ro, cum reușește să facă față gerului din țara noastră din ultima perioadă de timp. Aflat de mulți ani în România, acesta a învățat să se protejeze de frig.

Cum face față Victor Yila gerului din România. ”În urmă cu peste 20 de ani, am apucat în București și -25 de grade Celsius”

”Am devenit un pic român, și la propriu și la figurat. Iarna, la micul dejun, mănânc slăninuță de porc, cu pâine și cu ceapă, iar seara, la fel. Și, uite asa, rezist iernile, în România. Am mai trăit însă ierni cu mult mai grele decât cea de acum, în urmă cu peste 20 de ani, am apucat în București și -25 de grade Celsius. Îmi amintesc că nu mai porneau mașinile. Eram fericit că a mea se urnise, aveam una ceva mai nouă și marcă mai bună”, a mărturisit Victor Yila.

”Port fular, ca să nu răcesc, să nu răgușesc, căci eu mai și cânt pe la evenimente, pe la nunți. Dar, acum, studenții mei sunt în sesiune, deci vorbesc ei, eu vorbesc numai cu pixul. Nu sunt un profesor ferm, ci corect, înțelegător. Nu degeaba e vorba aia veche: „studentul nostru, stăpânul nostru”. Dacă îți respecți meseria de dascăl, trebuie să fii alături de studenți, să îi ajuți, nicidecum să le dai note de trecere la pomană, ci să le explici, ca studentul să poată înțelege”, a mai spus acesta.

Recomandarea video

Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Unele obiecte pe care le credeam planete ar putea fi mici găuri negre de la începutul timpului
FLASH NEWS CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
18:08
CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
TERIFIANT Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
18:08
Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
REACȚIE Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
18:05
Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
TURISM Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
17:59
Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
LIVE 🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
17:52
🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
EXCLUSIV Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară
17:27
Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară

Cele mai noi

Trimite acest link pe