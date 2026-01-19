Cum face față Victor Yila gerului din România. ”Și, uite așa, rezist iernile”

Victor Yila, originar din Congo, a spus cum face față temperaturilor foarte scăzute din România: ”Iarna, la micul dejun, mănânc slăninuță de porc, cu pâine și cu ceapă, iar seara, la fel. Și, uite asa, rezist iernile, în România”.



Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. Este căsătorit cu o româncă și are două fete. Victor Yila este actor, cântăreț, dar și profesor de franceză la Facultatea de Construcții din București.

Obișnuit cu temperaturi mult mai blânde decât în România, Victor Yila a explicat, pentru click.ro, cum reușește să facă față gerului din țara noastră din ultima perioadă de timp. Aflat de mulți ani în România, acesta a învățat să se protejeze de frig.

Cum face față Victor Yila gerului din România. ”În urmă cu peste 20 de ani, am apucat în București și -25 de grade Celsius”

”Am devenit un pic român, și la propriu și la figurat. Iarna, la micul dejun, mănânc slăninuță de porc, cu pâine și cu ceapă, iar seara, la fel. Și, uite asa, rezist iernile, în România. Am mai trăit însă ierni cu mult mai grele decât cea de acum, în urmă cu peste 20 de ani, am apucat în București și -25 de grade Celsius. Îmi amintesc că nu mai porneau mașinile. Eram fericit că a mea se urnise, aveam una ceva mai nouă și marcă mai bună”, a mărturisit Victor Yila.

”Port fular, ca să nu răcesc, să nu răgușesc, căci eu mai și cânt pe la evenimente, pe la nunți. Dar, acum, studenții mei sunt în sesiune, deci vorbesc ei, eu vorbesc numai cu pixul. Nu sunt un profesor ferm, ci corect, înțelegător. Nu degeaba e vorba aia veche: „studentul nostru, stăpânul nostru”. Dacă îți respecți meseria de dascăl, trebuie să fii alături de studenți, să îi ajuți, nicidecum să le dai note de trecere la pomană, ci să le explici, ca studentul să poată înțelege”, a mai spus acesta.