Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai ageri concurenți din noul sezon Asia Express. Mulți dintre fani îl cunosc de pe vremea când juca fotbal, dar puțini știu ce nume are, de fapt, în buletin.

Gabi Tamaș s-a aventurat în Asia Express și nu ezită să accepte orice provocare. În buletin nu este trecut „Tamaș”. Dan Alexa a dezvăluit care este numele real al acestuia.

Numele său de familie are origine maghiară, în loc de „Tamaș”, numele său este „Tamas”.

Ambii părinți au numele cu „ș”, doar la el fiind trecut cu „s”, scrie fanatik.ro.

„Păi, nu, e Tamas”

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu ‘ș’, cu sedilă. La mine nu, la mine e cu ‘s’. (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc.”, a declarat Gabi Tamaș, pentru iamsport.ro.

Mai mult, concurentul de la Asia Express mai are un prenume, Sebastian, pe care nu-l folosește prea des.

Pe Drumul Eroilor de la Asia Express, Gabi Tamaș face echipă cu Dan Alexa. Surse susțin că Dan Alexa ar fi cerut 20.000 de euro pentru a participa la Asia Express, iar onorariul lui Gabi Tamaș ar fi tot cam pe acolo.

