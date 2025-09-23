Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express

23 sept. 2025, 16:10, Showbiz
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai ageri concurenți din noul sezon Asia Express. Mulți dintre fani îl cunosc de pe vremea când juca fotbal, dar puțini știu ce nume are, de fapt, în buletin.

Gabi Tamaș s-a aventurat în Asia Express și nu ezită să accepte orice provocare. În buletin nu este trecut „Tamaș”. Dan Alexa a dezvăluit care este numele real al acestuia.

Numele său de familie are origine maghiară, în loc de „Tamaș”, numele său este „Tamas”.

Ambii părinți au numele cu „ș”, doar la el fiind trecut cu „s”, scrie fanatik.ro.

„Păi, nu, e Tamas”

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu ‘ș’, cu sedilă. La mine nu, la mine e cu ‘s’. (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc.”, a declarat Gabi Tamaș, pentru iamsport.ro.

Mai mult, concurentul de la Asia Express mai are un prenume, Sebastian, pe care nu-l folosește prea des.

Pe Drumul Eroilor de la Asia Express, Gabi Tamaș face echipă cu Dan Alexa. Surse susțin că Dan Alexa ar fi cerut 20.000 de euro pentru a participa la Asia Express, iar onorariul lui Gabi Tamaș ar fi tot cam pe acolo.

Autorul recomandă: 

Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Evz.ro
Boris Becker amintiri de groază din închisoare. „E fix așa cum vedeți în filme”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Willis Richardson, anonimul care a revoluționat teatrul de culoare de pe Broadway
VIDEO EXCLUSIV Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
16:47
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
EXTERNE Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
16:42
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
ACTUALITATE Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
16:39
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
EXTERNE NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
16:33
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
INEDIT Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
16:30
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
16:25
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu