Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum l-a găsit Mihai Trăistariu pe Horia Moculescu: „Am fost ȘOCAT… Era dependent de acel tub de oxigen”

12 nov. 2025, 14:21, Showbiz
Anunțul morții compozitorului Horia Moculescu, la 88 de ani, l-a întristat pe Mihai Trăistariu, fostul component al trupei Valahia.

Regretatul artist l-a susținut pe Trăistariu, la vârsta de 19 ani, pentru a avea o carieră muzicală.

Mihai a vorbit, pentru click.ro, despre legătura de suflet avută cu Horia.

Trăistariu: „Eram buni prieteni, mă aprecia ca artist”

Mihai Trăistariu transmite condoleanțe familiei îndoliate a compozitorului Horia Moculescu, a cărui inimă a încetat să mai bată.

„Vestea m-a întristat, eram buni prieteni, mă aprecia ca artist, mă lăuda peste tot. Îi transmit și Nidiei Moculescu, fiicei lui, pe care atât de mult a iubit-o, să fie puternică.

Ea îi seamănă leit, i-a moștenit talentul. Adesea, Horia îmi trimitea piese cântate de Nidia, mă întreba ce părere am, mai ales că sunt și profesor de canto. O susțineam, are un timbru vocal foarte bun, cântă, așa, americănește. Ce se bucura Horia, când o lăudam!”, spune Mihai Trăistariu.

„Nu mai putea respira singur, fără aparatul de oxigen”

Mihai Trăistariu și-a amintit și de ultima lor întâlnire, de anul trecut. S-au revăzut la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, din București, unde Horia Moculescu fusese invitat să cânte la pian, pe scenă:

„Am fost șocat când l-am văzut atunci. Horia își aduse de acasă un aparat cu oxigen, îl căra după el, era dependent de acel tub de oxigen, din cauza problemelor pulmonare. A rezistat pe scenă, fără acel aparat, vreo 3-4 minute, apoi s-a grăbit să ajungă în culise și și-a pus mască de oxigen.

Nu mai putea respira singur. Trecuse și prin Covid-19, fusese și internat, a îndurat multe. A fost un nume de referință în muzica românească, ar trebui să îi cinstim mereu memoria, este un artist de pus în ramă”, a mai menționat Mihai Trăistariu.

Cum l-a lăudat Horia Moculescu pe Mihai Trăistariu

Artistul Mihai Trăistariu a vorbit despre debutul lui muzical, influențat de Horia Moculescu.

„Pe la vârsta de 19 ani începusem să merg pe la concursurile muzicale pentru tineret. Am fost la o competiție, pe la Focșani, unde Horia Moculescu era președintele juriului. După ce am câștigat premiul, am văzut într-o publicație un interviu cu Horia Moculescu care spunea despre mine cam așa:

„Băiatul ăsta are un loc sigur în muzica ușoară românească”. Pot spune că acela a fost momentul care m-a determinat să iau muzica în serios. Apoi, m-a remarcat Costi Ioniță, am început cu trupa Valahia, a urmat succesul. Horia avea un mare respect pentru vocea mea, pentru că aveam triluri, octave, cântam în competiții piesele grele ale unor artiști consacrați, eram un copil care încerca pe la festivaluri.”

Horia a avut cuvinte de laudă pentru Mihai: „Tânărul ăsta cântă piesele mai bine decât originalul!”.

„O să-l port mereu în suflet. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai spus Trăistariu.

