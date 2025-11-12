Prima pagină » Actualitate » A murit Horia Moculescu. Compozitorul era internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș”

Sorin Avram
12 nov. 2025, 11:45, Actualitate
Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri, la 88 de ani. Artistul era internat la Institutul „Matei Balș” de mai bine de două săptămâni.

Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale.

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat de peste două săptămâni, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, din cauza unor probleme pulmonare.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, compozitorul declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

De 17 ani, Horia Moculescu suferea și de sindromul Morton, o afecțiune care îi provoca dureri cumplite și, care l-a trimis de mai multe ori pe masa de operație, potrivit Cancan.ro.

Dramele lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a trecut prin adevărate drame de-a lungul anilor.

„Peste fiecare am trecut greu. Am avut două momente. Pe primul nu îl trec, pentru că nu am suferit, eram inconștient la 11 ani. Nu am înțeles amploarea tragediei morții mamei mele. Aveam inconștiența vârstei de 11 ani.

Plus că eu am aflat că mama mea e pe moarte cu trei zile înainte de a muri, stând cu ea în casă. S-au ferit de mine tot timpul, ca nu cumva să îi spun eu ei.

Cu trei zile înainte de a muri, m-a luat taică-miu, m-a dus pe bulevard, la Scala, unde era un lacto-bar. Mi-a spus: «De ce ești așa de neastâmpărat? Mama ta e pe moarte»…

În clipa aceea, a căzut scaunul cu mine. Am căzut cu scaun, cu masă, cu tot… nu am putut să cred așa ceva. Eu nu am avut timp să realizez tragedia decât mult mai târziu, după ce a murit mama. Dar… am două momente infernale”, a povestit Horia Moculescu pentru revista Viva.

Biografia lui Horia Moculescu

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea. Mama sa (Nidia Copetti) era de origine italiană, iar tatăl (Nicolae Moculescu) era un fost ofițer în armata română interbelică. este de origine română.

Cu un talent precoce, Horia Moculescu a învățat singur să cânte la acordeon, încă de la șase ani.

A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (azi Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda), pe care le-a absolvit în 1954.

Pentru că nu a fost admis la Conservatorul din București, din cauza „originii nesănătoase”, s-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, unde și-a dezvoltat talentul muzical, în cadrul orchestrei facultății.

Piesa de debut a lui Horia Moculescu a fost „De-ai fi tu salcie la mal”, interpretată de Mihaela Mihai.

A fost căsătorit de patru ori și a avut doi copii: Ion Horia, cu penultima soție Ana-Maria și Nidia, cu ultima soție, Mariana.

