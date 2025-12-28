Persoanele fizice vor plăti mai mult la impozite pe locuințe, din 2026. Creșteri de 80% pentru proprietari

De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou set de reguli ce schimbă modul de calcul al impozitelor locale pentru personae fizice, prin Legea nr. 239/2025. Regula de bază rămâne la fel: plătești impozit pentru ce ai în proprietate la finalul anului (clădiri, terenuri, vehicule), iar plata se face în două tranșe, cu date scadente la 31 martie și 30 septembrie.

O diferență este însă aceea că, de la anul, baza de calcul se modifică în mai multe puncte, se restrânge lista de scutiri, iar unele valori de referință cresc puternic. Asta înseamnă că, pentru mulți proprietari impozitul pe locuință va crește vizibil în 2026, în unele cazuri chiar și cu 80% sau mai mult, în funcție de zonă și de deciziile autorităților locale.

Spre exemplu, în Timișoara, un apartament cu două sau trei camere în centru ar urca, ca impozit anual, de la 275 lei în 2025, la 515 lei în 2026.

Deși direcția generală este de creștere, impactul diferă de la un oraș la altul. Unele primării pot păstra cote mai mici de impozitare, în timp ce în alte localități efectul cumulat al valorilor actualizate și al coeficienților poate să producă salturi vizibile. Spre exemplu, pentru București, au fost prezentate calcule care indică majorări apropiate de 80%, pe fondul creșterii valorii impozabile pe metru pătrat.

Iar la Brașov, autoritățile au anunțat supraimpozitări pentru clădiri degradate, cu majorări ce pot ajunge până la 500% pentru imobile considerate neîngrijite, ca măsură de presiune asupra proprietarilor care le lasă în paragină.

Astfel că, ca proprietar, ar trebui să să urmărești hotărârea consiliului local din localitatea ta privind taxele pe 2026, să verifici în ce zonă este încadrată locuința și ce coeficient se aplică. În plus, dacă poți, să iei în calcul plata integrală până la final de martie pentru bonificația de 10%.

