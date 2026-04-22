De ce nu a fost Aurelian Temișan la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea

Absența lui Aurelian Temișan de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost unul dintre detaliile care au atras atenția. Cântăreața și tenismanul și-au unit oficial destinele pe 20 aprilie, după trei ani de relație.

De ce nu a fost Aurelian Temișan la cununia Andreei Bălan

De la eveniment a lipsit una dintre persoanele importante din viața Andreei Bălan, Aurelian Temișan, naș la prima căsătorie a Andreei cu George Burcea și la botezul Clarei.

Contactat de colegii de la Cancan pentru a se afla motivul lipsei sale, Temișan a explicat că nu are legătură cu relația dintre ei. Acesta avea deja un angajament profesional stabilit cu mult timp înainte, un spectacol programat la Craiova, care nu putea fi amânat.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut „Scrisoarea pierdută”. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Temișan.

„A doua oară este cu noroc?”

În ciuda absenței, artistul nu a evitat să își spună punctul de vedere despre noua etapă din viața Andreei Bălan. Întrebat dacă „a doua oară este cu noroc”, răspunsul lui Temișan a fost unul fără clișee.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”

