Dominic Fritz, mesaj înainte de consultările cu Nicușor Dan: „Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel”

Într-o postare pe social media, Dominic Fritz arată că miniștrii USR sunt liniștiți, iar premierul Ilie Bolojan rămâne „calm, concentrat, ca în ochiul uraganului”. Partidele din coaliția de guvernare au fost invitate marți, 22 aprilie, la consultări de către președintele Nicușor Dan, scrie G4Media.

Pe pagina personală de Facebook, Dominic Fritz a publicat câteva observații personale referitoare la consultările de la Palatul Cotroceni.

PSD intră primul la consultările de la Cotroceni

În contextul crizei politice apărute în România, șeful statului a invitat partidele la discuții.

Conform programului, partidele sunt invitate la Cotroceni marți, 22 aprilie, în următoarea ordine:

Partidul Social Democrat (PSD), începând cu ora 9:00;

Partidul Naţional Liberal (PNL), începând cu ora 10:30;

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), începând cu ora 15:00;

Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, începând 16:30;

Uniunea Salvaţi România (USR), începând cu ora 18:30.

Fritz: „Valul de solidaritate i-a șocat”

În mesajul său, liderul USR insistă asupra faptului că „premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel”. Mai departe, el arată că niciun politician nu este stresat „de gândul că ar putea să piardă puterea. În conversațiile cu mine azi, mi-au dat impresia unor oameni hotărâți și liberi în același timp”.

Iată mesajul complet publicat de liderul USR:

„3 observații din culisele unei zile dificile.

Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel. Nu ridică nimeni vocea. Nu se bea mai multă cafea decât de obicei. Nu sunt politicieni stresați de gândul că ar putea să piardă puterea. În conversațiile cu mine azi, mi-au dat impresia unor oameni hotărâți și liberi în același timp.

Când nu ai datorii de plătit pentru zboruri de lux sau afaceri imobiliare, când nu ai verișori cu salarii babane băgați prin instituții publice, când nu ai schelete în dulap care necesită protecție politică, ecuația devine mult mai simplă.

Ce condiții reale are PSD pentru a rămâne la guvernare? Să plece Bolojan nu este o condiție care să aducă ceva în plus sau care să schimbe situația economică. Singura lor condiție este, de fapt, să cheltuiască bani publici fără să-i supravegheze cineva. Îmi pare rău, dar asta nu e o condiție, este o infracțiune la care nu vom fi complici.

„Competiție de scenarii pe holurile Parlamentului”

E o adevărată competiție de scenarii pe holurile parlamentului și în studiourile de televiziune. Unii încearcă să se bage în seamă speculând că sigur undeva există un plan secret și genial după care se desfășoară lucrurile.

Dar să nu ne facem iluzii: să privești PSD cum încearcă să gestioneze această criză și să pară că are situația sub control e ca și cum ai vedea pe cineva încercând să instaleze TikTok pe un fax. Funcționează cu un sistem de operare depășit, bazat pe șantaj și clientelism, care pur și simplu se blochează în lumea modernă.

România a evoluat; PSD a rămas și în urmă, și fără plan.

Monstruosul palat al parlamentului, cu tavan mai înalt decât o biserică, clădirile învechite ale guvernului cu miros de anii ‘90, toate locurile în care se face politică în România sunt parcă construite pentru a fi departe de oameni. E genul de clădire în care ți se pare o idee bună să răstorni un guvern în mijlocul unei crize economice care afectează milioane de români.

Spectacolul de lumini de aseară, bine regizat de consultanți scump plătiți, aplauzele pesediștilor și discursuri sterile au fost bizare tocmai pentru că sunt atât de departe de realitatea românilor.

Valul de solidaritate pentru Ilie Bolojan și miniștrii reformiști ca Diana, Radu, Irineu și Oana a venit ca un șoc pentru cei care, cu ceasurile lor scumpe, și-ar dori să fie vocea poporului. Susținerea voastră contează enorm, nu doar pentru moralul celor care se luptă pentru reforme reale, ci și pentru a stârpi calculele politice cinice care au declanșat această criză.

Rămânem pe baricade și îi vom spune președintelui mâine că mergem înainte, cu calm și responsabilitate, pentru România”.

