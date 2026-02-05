Prima pagină » Actualitate » Andreea Bălan dă noi amănunte despre căsătoria cu Victor Cornea. ”Este prima lui nuntă”

Andreea Bălan dă noi amănunte despre căsătoria cu Victor Cornea. "Este prima lui nuntă"

05 feb. 2026, 18:30
Andreea Bălan dă noi amănunte despre căsătoria cu Victor Cornea. ”Este prima lui nuntă”
Andreea Bălan, despre căsătoria cu Victor Cornea

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a făcut noi declarații despre nunta cu jucătorul de tenis Victor Cornea.

Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea.  Cei doi urmează să se căsătorească.  Nunta lor  va avea loc în data de 10 mai 2026, pe malul lacului Buftea.

Andreea Bălan a făcut noi declarații despre nunta cu Victor Cornela la ”Un podcast de seară”. realizat de Alex Dobreanu. Artista a afirmat că viitorul ei soț este emoționat și nerăbdător în privința evenimentului. De asemenea, vedeta a dezvăluit și cum vor arăta cele trei rochii de mireasă pe care le va purta și a mărturisit că va avea grijă să poarte încălțăminte confortabilă pentru a nu avea probleme cu spatele.

Andreea Bălan dă noi amănunte despre căsătoria cu Victor Cornea”Este fericit, emoționat și nerăbdător”

”Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă.Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare.Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase”, a detaliat Andreea Bălan, potrivit click.ro.

”Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat. Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și vor fi aproximativ 150 de invitați. Am stabilit locația, meniul, cine va cânta și am trimis deja invitațiile. Va fi o nuntă tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri și mâncare tradițională”, a adăugat artista.

