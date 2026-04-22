Au început consultările de la Cotroceni. Primele imagini de la întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii PSD

Partidul Social Democrat a intrat primul la consultări cu președintele Nicușor Dan. Din delegație fac parte președintele, Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului, Claudiu Manda, și vicepremierul Marian Neacșu.

Social-democrații pregătesc retragerea miniștrilor din Guvern, însă decizia finală va fi luată după consultările cu președintele. Miniștrii PSD și-ar putea depune demisiile în bloc astăzi seara sau mâine dimineață, înainte de ședinta de guvern.

De partea președintelui sunt și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Diana Iancu, consiliera prezidențială pe comunicare, Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice și Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Criza politică a intrat într-o fază în care deciziile rapide devin inevitabile. După ce PSD a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan și a anunțat plecarea miniștrilorpreședintele Nicușor Dan încearcă să gestioneze o situație în care majoritatea parlamentară s-a evaporat.

Calendarul consultărilor

Programul anunțat de Administrația Prezidențială este următorul:

  • ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
  • ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL)
  • ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
  • ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR)

De unde a pornit criza politică

Ruptura a fost declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, ceea ce a lăsat guvernul fără majoritate parlamentară . Practic, Executivul funcționează acum într-un vid politic.

Situația nu este doar una de orgolii politice. Miza este mult mai mare. Instabilitatea pune în pericol accesarea a aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene și afectează încrederea piețelor. Cu alte cuvinte, criza politică riscă să se transforme rapid într-o problemă economică.

În acest context, Nicușor Dan încearcă să joace rolul de mediator.

„Vom organiza câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă”, a spus șeful statului.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, sustine o alocutiune, luni, 20 aprilie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Se știe că Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână la guvernare, așa cum vrea și o mare parte a conducerii partidului. Președintele a declarat, de asemenea, în mod repetat, că nu dorește să fie nici de partea PSD, nici de partea lui Bolojan.

Dominic Fritz, mesaj înainte de consultările cu Nicușor Dan: „Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel"
Dominic Fritz, mesaj înainte de consultările cu Nicușor Dan: „Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel”
