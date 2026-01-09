Prima pagină » Diverse » Showbiz » Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert”

Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert”

09 ian. 2026, 10:29, Showbiz
Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert”

Florin Salam a fost umilit pe scena unui local celebru din București, injuriile venind chiar din partea managerului localului. „Regele Manelelor” a venit cu o reacție categorică, după incidentul din local, iar întreaga întâmplare a fost relatată, pe internet, de Adriana Bahmuțeanu.

Un moment petrecut în localul Berăria H din București i-a lăsat uimiți atât pe artiști, cât și pe cei prezenți la concert. În timpul unei prestații artistice, lui Florin Salam i-ar fi fost smuls microfonul din mână, direct pe scenă, chiar de către managerul localului. Apoi, ar fi urmat „ropote” de injurii la adresa cântărețului, scrie Cancan.

Deposedat de microfon și asaltat de injurii, pe scenă, în timpul concertului

Incidentul ar fi avut loc în data de 6 ianuarie. Artistul a urcat pe scenă pentru a cânta alături de trupă, în local, dar evenimentul a luat o turnură neașteptată în momentul în care „Regele Manelelor” ar fi fost deposedat de microfon.

Apoi, la scurt timp, i-ar fi fost adresate o serie de injurii din partea managerului localului și i-ar fi cerut acestuia să schimbe melodia, amenințându-l că în 5 minute îl coboară de pe scenă. Întreaga poveste a fost relatată, în mediul online, de către Adriana Bahmuțeanu.

Florin Salam a reacționat, după presupusul incident din local. Cântărețul a precizat că îl iartă pe managerul localului pentru gestul său.

„Nu încercați să îl condamnați. E prietenul meu și eu îl iert. Nu a făcut nimic rău, s-a urcat și el pe scenă, luase un șpriț. Eu înțeleg. Nu îl mai înjurați. Vă mulțumesc că mă susțineți. A fost o prostie a lui, o greșeală, dar ne-am înțeles”, a spus Florin Salam.

Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat „Îl iert”

Florin Salam, în timpul unui concert / foto: Mediafax

Adriana Bahmuțeanu: „Umilința maximă ce i se poate da unui artist”

Adriana Bahmuțeanu a fost martoră la întreaga scenă din localul bucureștean. A povestit cu lux de amănunte cum s-ar fi desfășurat situația în timpul concertului susținut de „Regele Manelelor”.

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam. Deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost „în voce”, cum se spune! Bravo! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție. Chiar dacă Salam a făcut tot posibilul să evite dedicațiile nu a reușit dar au fost decente și nu au durat nepermis de mult, cum se întâmplă uneori la nunți sau petreceri în etnie, unde stai și asculți ore întregi de „pentru…pentru”

O mare bilă neagră pentru manager, o persoană controversată în mediul artistic, ce suferă de „Sindromul lui Dumnezeu” adică nu-i mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nas! Acesta s-a urcat pe scena în stare avansată de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam, spunându-i pe un ton sarcastic, citez: Bai Salame, mai dă-te-n… schimbă și tu repertoriul că nu îmi place ce cânți, unde te crezi… cântă și tu altceva să vad dacă ai voce să cânți..

Moment în care toată sala a încremenit! Adică umilința maximă ce i se poate da unui artist, jignit la modul de cântă băi lăutarule ca te-am închiriat sa cânți. Urât!!!! Ca să salveze elegant situația cu zâmbetul pe buze, Salam l-a scuzat pe om spunând ca a băut și el un șpriț în plus și că vrea un alt repertoriu și a cântat incredibil de frumos celebra „Sunt vagabondul vieții mele”.

Pentru manager n-a fost suficient, acesta a urcat de mai multe ori pe scenă făcând semne să se termine concertul, iar Salam explica tot în glumă că el nu se uită la ceas atunci când cântă și o face din pasiune pentru public. Ce mai, a fost absolut josnic comportamentul domnului șef care n-a ținut cont nici de public, nici de un minim de respect pentru un artist foarte iubit și nici față de noi, da, publicul manelistic datorită căruia domnu’ manager și alții ca el își iau salariile”, este o parte din mesajul Adrianei Bahmuțeanu, potrivit sursei citate.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
TEHNOLOGIE WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
09:58
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Cele mai noi

Trimite acest link pe