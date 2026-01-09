Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert”

Florin Salam a fost umilit pe scena unui local celebru din București, injuriile venind chiar din partea managerului localului. „Regele Manelelor” a venit cu o reacție categorică, după incidentul din local, iar întreaga întâmplare a fost relatată, pe internet, de Adriana Bahmuțeanu.

Un moment petrecut în localul Berăria H din București i-a lăsat uimiți atât pe artiști, cât și pe cei prezenți la concert. În timpul unei prestații artistice, lui Florin Salam i-ar fi fost smuls microfonul din mână, direct pe scenă, chiar de către managerul localului. Apoi, ar fi urmat „ropote” de injurii la adresa cântărețului, scrie Cancan.

Deposedat de microfon și asaltat de injurii, pe scenă, în timpul concertului

Incidentul ar fi avut loc în data de 6 ianuarie. Artistul a urcat pe scenă pentru a cânta alături de trupă, în local, dar evenimentul a luat o turnură neașteptată în momentul în care „Regele Manelelor” ar fi fost deposedat de microfon.

Apoi, la scurt timp, i-ar fi fost adresate o serie de injurii din partea managerului localului și i-ar fi cerut acestuia să schimbe melodia, amenințându-l că în 5 minute îl coboară de pe scenă. Întreaga poveste a fost relatată, în mediul online, de către Adriana Bahmuțeanu.

Florin Salam a reacționat, după presupusul incident din local. Cântărețul a precizat că îl iartă pe managerul localului pentru gestul său.

„Nu încercați să îl condamnați. E prietenul meu și eu îl iert. Nu a făcut nimic rău, s-a urcat și el pe scenă, luase un șpriț. Eu înțeleg. Nu îl mai înjurați. Vă mulțumesc că mă susțineți. A fost o prostie a lui, o greșeală, dar ne-am înțeles”, a spus Florin Salam.

Adriana Bahmuțeanu: „Umilința maximă ce i se poate da unui artist”

Adriana Bahmuțeanu a fost martoră la întreaga scenă din localul bucureștean. A povestit cu lux de amănunte cum s-ar fi desfășurat situația în timpul concertului susținut de „Regele Manelelor”.

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam. Deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost „în voce”, cum se spune! Bravo! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție. Chiar dacă Salam a făcut tot posibilul să evite dedicațiile nu a reușit dar au fost decente și nu au durat nepermis de mult, cum se întâmplă uneori la nunți sau petreceri în etnie, unde stai și asculți ore întregi de „pentru…pentru” O mare bilă neagră pentru manager, o persoană controversată în mediul artistic, ce suferă de „Sindromul lui Dumnezeu” adică nu-i mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nas! Acesta s-a urcat pe scena în stare avansată de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam, spunându-i pe un ton sarcastic, citez: Bai Salame, mai dă-te-n… schimbă și tu repertoriul că nu îmi place ce cânți, unde te crezi… cântă și tu altceva să vad dacă ai voce să cânți.. Moment în care toată sala a încremenit! Adică umilința maximă ce i se poate da unui artist, jignit la modul de cântă băi lăutarule ca te-am închiriat sa cânți. Urât!!!! Ca să salveze elegant situația cu zâmbetul pe buze, Salam l-a scuzat pe om spunând ca a băut și el un șpriț în plus și că vrea un alt repertoriu și a cântat incredibil de frumos celebra „Sunt vagabondul vieții mele”. Pentru manager n-a fost suficient, acesta a urcat de mai multe ori pe scenă făcând semne să se termine concertul, iar Salam explica tot în glumă că el nu se uită la ceas atunci când cântă și o face din pasiune pentru public. Ce mai, a fost absolut josnic comportamentul domnului șef care n-a ținut cont nici de public, nici de un minim de respect pentru un artist foarte iubit și nici față de noi, da, publicul manelistic datorită căruia domnu’ manager și alții ca el își iau salariile”, este o parte din mesajul Adrianei Bahmuțeanu, potrivit sursei citate.

