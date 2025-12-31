Cum arată și ce mai face acum Cristi din Banat, artistul care a rupt topurile cu piesa „Ca o apă cristalină”

În urmă cu aproape zece ani, cântărețul Cristi din Banat ajungea în atenția publicului din întreaga țară datorită piesei „Ca o apă cristalină”, un videoclip care a devenit rapid viral și a fost intens comentat în mediul online și în emisiunile TV. Mircea Badea a comentat, într-o emisiune TV la Antena 3, videoclipul și versurile piesei , iar analiza ironică a sa a contribuit decisiv la viralizarea melodiei, transformând-o într-un fenomen mediatic al momentului. În schimb, artistul l-a dat în judecată pe Mircea Badea.

Dar, odată cu trecerea anilor, numele artistului a dispărut treptat din prim-plan, iar mulți se întreabă astăzi ce mai face și cum arată Cristi din Banat, scrie bzi.ro.

Piesa care l-a consacrat, interpretată într-un decor neobișnuit, cu petale roșii de trandafiri și cadre filmate pe litoral, a fost ironizată la vremea respectivă, devenind subiect de glume și parodii. Totuși, melodia i-a adus o notorietate instantanee.

După acel moment, Cristi din Banat nu a mai lansat producții muzicale care să atingă același nivel de popularitate, iar în prezent artistul este aproape de nerecunoscut față de perioada în care devenea celebru.

Și-a schimbat radical look-ul, nu mai are păr, iar la nivelul feței a apelat la mai multe proceduri estetice. Transformarea sa fizică este vizibilă în imaginile pe care le publică frecvent pe rețelele de socializare.

În schimb, deși nu mai este prezent pe scena muzicală din România, Cristi din Banat rămâne foarte activ în mediul online.

Postează zilnic fotografii și clipuri video din viața de zi cu zi, surprinzând momente simple petrecute alături de familie: de la gătit și dans, până la plimbări, călătorii sau cumpărături.

Comunitatea sa de urmăritori continuă să fie atentă la activitatea lui, chiar dacă faima sa nu mai e la fel ca odinioară.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Cristi din Banat locuiește în prezent în Spania, unde s-a stabilit de mai mulți ani, împreună cu mama sa și cu partenerul său, Rafa. În România ajunge foarte rar, vizitele fiind mai degrabă ocazionale.

Pe canalul său de YouTube, timișoreanul publică fragmente din viața personală, în care apar frecvent mama și iubitul său. În anul 2015, Cristi din Banat și-a unit destinul cu Rafaelo, într-un eveniment care a atras din nou atenția publicului.

Ceremonia a fost una simbolică, respectând mai multe tradiții, iar relația lor a fost oficializată de Viorel Lis.

Stabilit de aproximativ 20 de ani în Spania, Cristi din Banat nu mai activează ca artist, ci s-a reorientat profesional. Acesta deține o firmă de curățenie, domeniu în care spune că este foarte apreciat.

De-a lungul timpului, că este extrem de atent la detalii și pasionat de ordine, lucru care l-a ajutat să-și dezvolte afacerea. Pe lângă activitatea de antreprenor, el se ocupă și de croitorie, realizând costume, dar participă și direct la munca de zi cu zi.

FOTO – Arhiva personală