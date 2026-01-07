Prima pagină » Actualitate » Andreea Marin, dezvăluiri de la începutul carierei. ”Asta s-a întâmplat ani de zile”

Andreea Marin, dezvăluiri de la începutul carierei. ”Asta s-a întâmplat ani de zile”

07 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Andreea Marin, dezvăluiri de la începutul carierei. ”Asta s-a întâmplat ani de zile”
Galerie Foto 12
Andreea Marin, dezvăluiri de la începutul carierei

Andreea Marin, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre sacrificiile făcute la începutul carierei, când trebuia să meargă la facultate, dar să fie prezentă și la televiziune.

La podcastul ”Bright Minds”, Andreea Marin și-a amintit de începuturile carierei sale. Vedeta a făcut sacrificii pentru a fi prezentă la facultate, dar și la televiziune. O perioadă lungă de timp, aceasta a făcut naveta între Iași și București.

”Ca să înțelegeți ce înseamnă când ești determinat și când vrei cu adevărat ceva… Ajunsesem să prezint jurnalul de seară al știrilor naționale. De cele mai multe ori, prezentam seara știrile, eram în sesiunea de examene. Mă urcam la ora 23:00 în tren, la cușetă, dacă prindeam, dacă nu, cum prindeam… Mergeam toată noaptea până la Iași.

Dimineața pe la 6:00 ajungeam, la 7:00 porneam spre facultate. Îmi dădeam examenul sau urmam cursul, care poate nu era de sărit și trebuia să fiu acolo, și seara eram din nou, la București, pe micul ecran, în fața oamenilor. Asta s-a întâmplat ani de zile…

Deci dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite: ”sunt obosit” sau ”stai așa că sunt 400 km sau 500”, câți or fi că nici nu mai știu între București și Iași. Există ”vreau să fac lucrurile bine și vreau să le fac până la capăt””, a explicat Andreea Marin, citată de click.ro.

Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori

Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat în anul 2025.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

Recomandarea video

Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Digi24
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale
Cancan.ro
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în apartamentul în care s-a cazat în vacanța de iarnă. A mers de 2 ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: 'Cu părere de rău vă...'
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un schelet fără cap, vechi de 9.500 de ani, este cel mai vechi adult incinerat din Africa
ULTIMA ORĂ Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare
19:00
Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare
DEZVĂLUIRI Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
18:29
Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
ULTIMA ORĂ Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
18:19
Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
FLASH NEWS Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
17:41
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe