Cum s-au cunoscut Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu. ”La început nu ne-am băgat în seamă”

12 dec. 2025, 18:30, Actualitate
 Matilda Pascal Cojocărița, în vârstă de 67 de ani, și Ștefan Cigu, în vârstă de 75 de ani, au povestit cum s-au cunoscut.

Interpreta de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița a fost căsătorită cu Ioan Cojocărița. Acesta a fost rugbist și se stabilise la Milano. Din mariajul cu acesta, Matilda Pascal Cojocărița îl are pe unicul ei fiu, Alin Pascal, și el artist. Cântăreața de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița formează un cuplu cu renumitul violonist Ștefan Cigu de peste 25 de ani.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 38 de ani, la un concurs muzical, ambii fiind căsătoriți la acea vreme.

Cum s-au cunoscut Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu. ”La mine nu era roz, la dumnealui… a plecat doamna”

”La început nu ne-am băgat în seamă. Ne-am împrietenit, apoi mergeam în vacanțe împreună”, a povestit Matilda Pascal Cojocărița la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, relatează click.ro.

”A fost o situație… La mine nu era roz, la dumnealui… a plecat doamna, iar eu, cunoscându-l ca și suflet, artist, om, tatăl, gospodar de casă, am pus ochii pe el, uite așa. Pe parcursul m-am îndrăgostit de el și uite așa s-a întâmplat. Eram tineri”, a adăugat artista.

”Să știi că Dumnezeu mi-a dat-o. Îi fac complimente și acum. E deșteaptă, e frumoasă, să fie toate fetele așa. E suflet bun. A fost ca o recompensă de la Dumnezeu. Și așa a fost să fie… Eu știu că Doamne- Doamne… (…) Ea e șefa, eu sunt adjunctul… Toți bărbații se dau cocoși, dar ultimul cuvânt îl are soția”, a declarat Ștefan Cigu.

