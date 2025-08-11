FOTO / Adela Popescu, despre REVENIREA la TV. ”Sunt câteva proiecte în discuție”

Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre revenirea la TV. ”Sunt câteva proiecte în discuție”, a afirmat aceasta.



În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, care a primit numele Adrian. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care mai are doi copii. – Alexandru și Andrei. În data de 7 mai 2022, Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe fiul lor cel mic, Adrian.

Adeela Popescu a prezentat mulți ani emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. De ceva vreme, vedeta a renunțat la tv, însă nu exclude posibilitatea de a reveni pe micile ecrane, după cum a dezvăluit pentru revista Viva.

Adela Popescu, despre revenirea la TV. ”Nu am renunțat la nimic, doar că mi-am luat timp să respir”

”Micul ecran a fost și este o parte din viața mea. Doar că acum am ales să-mi trăiesc o perioadă mai mult viața „nefilmată”. Dar da, mi-e dor. Și da, mă pregătesc să revin. Sunt câteva proiecte în discuție, nu mă grăbesc. Nu am renunțat la nimic, doar că mi-am luat timp să respir”, a declarat Adela Popescu pentru sursa mai sus-menționată.

Întrebată dacă ar fi să schimbe viața din showbiz cu altceva ce anume ar alege să fie, Adela Popescu a răspuns:

”Casnică. Iubesc viața pe lângă casă”.