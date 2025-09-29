Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a plecat de la ”Te cunosc de undeva”. ”A fost ceva STRICT cu cea care face această emisiune”

29 sept. 2025, 13:30, Showbiz
Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a plecat de la ”Te cunosc de undeva”

Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a dat detalii despre motivul pentru care a plecat de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde era jurat.  

Ani de zile, Andreea Bălan a fost unul dintre jurații show-ului ”Te cunosc de undeva”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Artista a renunțat însă la colaborare, iar acum este jurat la o emisiune pentru copii de la Televiziunea Națională.

Cântăreața a explicat, pentru revista Viva, care a fost motivul pentru care a renunțat la show-ul de la Antena 1.

Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a plecat de la ”Te cunosc de undeva”. ”Nu am mai rezonat cu ideile noilor producători”

”La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a declarat Andreea Bălan.

”A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie. Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”, a adăugat vedeta.

”Am mai mult timp liber pentru că aici filmez doar patru-cinci ore pe zi. La Te cunosc de undeva filmam 10-12 ore, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am plecat. Nu că nu m-aș fi înțeles bine cu Antena 1 sau cu trustul. Mie trustul mi-e foarte drag, directorii sunt foarte ok, Mona Segal e acolo și e un om pe care efectiv îl iubesc. Sunt producători cu care eu am lucrat foarte mult și m-am înțeles foarte bine acolo. A fost ceva strict cu cea care face această emisiune și cu care nu o să mai lucrez în viața mea”, a încheiat aceasta.

Andreea Bălan a fost căsătorită și are două fete

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea.

