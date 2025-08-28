Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”A fost una cu multe LIPSURI”

FOTO / Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”A fost una cu multe LIPSURI”

28 aug. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”A fost una cu multe LIPSURI”
Galerie Foto 21
Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, și-a amintit de copilăria sa și a scos la iveală amănunte mai puțin cunoscute din acea perioadă.

Vedeta de televiziune Gina Pistol a dat detalii din copilăria sa. Aceasta a făcut dezvăluiri pentru revista Viva.

Gina Pistol a mărturisit că deși copilăria sa a fost marcată de lipsuri a fost una cât se poate de frumoasă.

Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”Toate acele experiențe m-au format”

”Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format”, a declarat Gina Pistol.

”N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a adăugat aceasta.

Gina Pistol e căsătorită cu Smiley și are un copil

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. În data de 27 mai 2023, la Snagov a avut loc nunta anului, Smiley jurându-i credință veșnică Ginei Pistol.

Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Digi24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
O persoană a murit într-un carambol pe DN76, în județul Hunedoara! În accident au fost implicate patru vehicule
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Momente bizare din istoria marilor lideri ai lumii