FOTO / Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”A fost una cu multe LIPSURI”

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, și-a amintit de copilăria sa și a scos la iveală amănunte mai puțin cunoscute din acea perioadă.



Vedeta de televiziune Gina Pistol a dat detalii din copilăria sa. Aceasta a făcut dezvăluiri pentru revista Viva.

Gina Pistol a mărturisit că deși copilăria sa a fost marcată de lipsuri a fost una cât se poate de frumoasă.

Amintirile din copilărie ale Ginei Pistol. ”Toate acele experiențe m-au format”

”Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format”, a declarat Gina Pistol.

”N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a adăugat aceasta.

Gina Pistol e căsătorită cu Smiley și are un copil

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. În data de 27 mai 2023, la Snagov a avut loc nunta anului, Smiley jurându-i credință veșnică Ginei Pistol.