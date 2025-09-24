Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Amintirile din copilărie ale lui Șerban Pavlu. ”Locul meu de joacă predilect era reprezentat de DEMOLĂRILE comuniste”

FOTO / Amintirile din copilărie ale lui Șerban Pavlu. ”Locul meu de joacă predilect era reprezentat de DEMOLĂRILE comuniste”

24 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Amintirile din copilărie ale lui Șerban Pavlu. ”Locul meu de joacă predilect era reprezentat de DEMOLĂRILE comuniste”
Galerie Foto 15
Amintirile din copilărie ale lui Șerban Pavlu

Șerban Pavlu, în vârstă de 50 de ani, și-a amintit de copilăria sa petrecută în perioada comunismului.”Locul meu de joacă predilect era reprezentat de demolările comuniste”, a spus acesta.

Șerban Pavlu este unul dintre numele cunoscute ale scenei românești. Acesta a jucat în piese de teatru, numeroase filme și seriale de televiziune.

Acesta a absolvit UNATC „Ion Luca Caragiale” în anul 1997, la clasa lui Alexandru Repan.

În plan personal, Șerban Pavlu este căsătorit cu Oana Matei, împreună cu care are doi copii – Nicolae și Natalia.

Într-un interviu pentru revista Viva, Șerban Pavlu și-a amintit de vremurile copilăriei petrecute în comunism.

Amintirile din copilărie ale lui Șerban Pavlu. ”Cum la vârsta aceea totul este absolut extraordinar, păstrez niște amintiri extraordinare”

”Anii 80 au fost anii copilăriei mele. Eu sunt bucureștean get-beget în sensul că eu n-am avut acea casă la țară, bunici care să mă salveze pentru trei luni de vară de betoanele și praful lui Ceaușescu. Atunci locul meu de joacă predilect era reprezentat de demolările comuniste și apoi construcțiile și șantierele comuniste, inclusiv șantierul de la metrou, unde mi-am petrecut foarte mult timp. Cum la vârsta aceea totul este absolut extraordinar, păstrez niște amintiri extraordinare”, a povestit Șerban Pavlu.

”De exemplu, când urmau să intre în demolare o casă, două, trei, se evacuau și rămâneau câteva săptămâni goale, dar în picioare. Atunci le luam în stăpânire noi, spuneam că aia e cazemata noastră, ne făceam un fel de cartier general și ne războiam cu alții care ocupau altă casă. Pur și simplu, eu am asistat la demolarea și schimbarea orașului în timp ce eram în școala generală și apoi în liceu. Cred că asta e cea mai haioasă parte din copilărie. Și faptul că aveam foarte mulți prieteni și ne jucam pe stradă. Stăteam cu orele pe stradă. Nu s-a întâmplat niciodată nimic, nu era un pericol. Cel mai plăcut gust al schimbării din `89 a fost reprezentat de muzică și film. Puteai să ai acces la muzică și filme, iar asta a fost o chestie extraordinară. Am crescut cu treaba asta și mi s-a părut fantastic”, a adăugat actorul.

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Vopsea reflectorizantă, folie sau număr rabatabil? Care e singura variantă legală prin care scapi de rovinietă, în 2025
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat. Daniela, față în față cu trecutul soțului
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
O adolescentă de 14 ani a murit după o operație de mărire a sânilor: "Au încercat să ascundă adevărul". Tatăl copilei a descoperit ce s-a întâmplat abia la ÎNMORMÂNTARE. Intervenția a fost făcută fără consimțământul său. Cum s-a ajuns la TRAGEDIE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat „cimentul viu”: „Am combinat structura cu funcția”