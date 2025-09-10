Prima pagină » Actualitate » Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ”

Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ”

Bianca Dogaru
10 sept. 2025, 11:23, Actualitate
Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ”
Galerie Foto 6

La o grădiniță din Satu Mare, deschiderea anului școlar s-a transformat într-un scandal uriaș după ce micuții au fost îmbrăcați în uniforme de șoimi ai patriei și pionieri, iar pe scenă au fost recitate poezii și chiar pasaje din autobiografia lui Nicolae Ceaușescu.

Imaginile apărute în online au stârnit revoltă în rândul părinților și al comunității locale. Poliția a deschis un dosar penal, iar Prefectura și Inspectoratul Școlar Județean au început verificările.

ISJ Satu Mare a transmis că analizează modul în care s-a desfășurat serbarea, subliniind că în învățământul preșcolar este strict interzisă orice abordare cu tentă politică sau ideologică.

„Subliniem că, în învățământul preșcolar, este esențial ca activitățile să fie adaptate nivelului de înțelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotație politică sau ideologică. Inspectoratul Școlar Județean analizează modul de desfășurare a acestei activități, în dialog cu unitatea de învățământ, pentru a se asigura că mesajele transmise sunt adecvate vârstei și respectă principiile curriculare”, a spus Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, într-un comunicat de presă.

Inspectoratul a mai precizat că rămâne deschis dialogului cu părinții și comunitatea și că va sprijini cadrele didactice în derularea unor proiecte educaționale „echilibrate și potrivite vârstei copiilor”.

În replică, educatoarele au spus că nu au încercat să glorifice acea epocă, ci doar să le prezinte celor mici, printr-o experiență practică, un fragment din istoria României care nu trebuie uitată.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a condamnat dur evenimentul, catalogându-l drept „un spectacol de propagandă comunistă”.

„Chiar dacă din acest an materia «Istoria comunismului în România» va fi predată elevilor din ultimul an al învățământului preuniversitar, pentru a asigura o înțelegere adecvată a evenimentelor, încurajăm toate școlile din România să ne contacteze pentru a obține materiale și informații corecte despre comunism, precum și pentru a colabora în organizarea de activități de informare, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al elevilor”, a declarat prof.univ.dr. Florin-Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.

Acesta a avertizat că România are nevoie urgentă de programe educaționale dedicate, pentru a combate nostalgia după dictatura comunistă, în special în rândul tinerilor care nu au trăit acea perioadă.

„România are nevoie de un program național de educare și informare cu privire la epoca ceaușistă, însă aceste informații trebuie prezentate în mod adecvat, adaptat fiecărui grup de vârstă și nivel de înțelegere. Promovarea simbolurilor comuniste în cadrul activităților școlare nu face decât să perpetueze confuzia și chiar nostalgia pentru o perioadă totalitară”, a adăugat acesta.

Surse foto: portalsm.ro

