Un britanic în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong după ce a comis un act de vandalism violent, unde a distrus toate chioșcurile self check-in din terminalul în care se afla. Excesul de furie a fost declanșat din cauza unui episod emoțional, scrie The Telegraph.

Imaginile cu acesta în timp ce vandaliza aeroportul au ajuns repede pe rețelele de socializare. Autoritatea aeroportuară a declarat că acesta a distrus aproximativ 10 chioșcuri, mai multe balustrade și ghișee din apropiere.

„Personalul Autorității Aeroportuare și personalul de securitate al aeroportului s-au deplasat de urgență la fața locului și l-au avertizat pe bărbat să înceteze să mai provoace pagube”, a declarat un purtător de cuvânt al autorității. „Poliția l-a arestat pe bărbat și a lansat o anchetă.”

Poliția a declarat ulterior că acesta a fost arestat sub suspiciunea de vătămare corporală și deținere de otrăvuri, mai precis Viagra, un medicament pentru tratarea impotenței care se eliberează doar cu prescripție medicală. Potrivit legislației locale, este ilegal să deții Viagra fără a avea în permanență o astfel de prescripție. Britanicul riscă o pedeapsă maximă de doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de dolari.

