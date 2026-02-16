Ministrul Muncii anunță alocarea a peste două miliarde de lei pentru 2.800.000 de pensionari: „Acordăm un ajutor la pensie”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la Antena 3, că, în cadrul dezbaterilor din coaliție, s-a decis alocarea sumei de 2.3000.000.000 lei ca ajutor la pensie pentru 2.800.000 de vârstnici.

Ministrul Muncii a precizat că alocă 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii.

Indexarea pensiilor de 7% a fost anulat la 1 ianuarie 2026. O creștere de pensie medie de 190 de lei a fost anulată.

Pentru a contrabalansa acest lucru, se dorește acordarea unor ajutoare la pensie. Ministrul muncii Florin Manole a anunțat că bugetul pentru ajutorarea pensionarilor pe 2026 va fi de 2.300.000.000 de lei.

„Acordăm un ajutor la pensie așa cum am făcut-o în 2023 și 2025 pentru că situația o impune și în 2026”, a explicat Florin Manole.

El a explicat că 2.800.000 de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei vor împărți suma de 2.300.000.000 de lei.

