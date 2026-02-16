Prima pagină » Actualitate » Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now

16 feb. 2026, 20:35, Actualitate
Actorul Robert Duvall, câștigător al Oscarului, cunoscut cel mai bine pentru rolurile din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani.

Robert Duvall, actorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru „Nașul”, „Apocalypse Now” și multe alte roluri de dur de-a lungul unei cariere cinematografice apreciate care s-a întins pe șase decenii, a decedat. Avea 95 de ani.

Duvall a murit „în pace” la domiciliul său din Middleburg, Virginia, duminică, potrivit unui comunicat transmis de agenția sa de relații publice în numele soției sale, Luciana.

Duvall a jucat în mod memorabil rolul consilierului sau consilierului cheie al familiei Corleone în „Nașul” lui Francis Ford Coppola, obținând prima dintre cele șapte nominalizări la Premiile Academiei pentru filmul din 1972, înainte de a relua rolul doi ani mai târziu în „Nașul II”. Duvall a ratat în mod evident o a doua continuare, „Nașul III”, mult amânată, din cauza unui conflict salarial.

Născut în San Diego, California – tatăl său a fost ofițer de marină de carieră – Duvall a jucat o gamă largă de roluri, de la cowboy la militari.

Duvall a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor principal pentru interpretarea unui cântăreț de muzică country în filmul din 1983 „Tender Mercies”, în care a cântat și el.

De asemenea, a fost nominalizat la rolul unui pușcaș marin aflat în conflict cu familia sa în „The Great Santini” și la rolul locotenent-colonelului Kilgore în epopeea războiului din Vietnam „Apocalypse Now”, care l-a reunit cu Coppola și în care a rostit replica adesea citată „Îmi place mirosul de napalm dimineața”.

Roluri în alte western-uri au făcut, de asemenea, parte din opera sa, cum ar fi „Open Range” alături de Kevin Costner și rolul său premiat cu Emmy într-o altă miniserială, „Broken Trail”.

Duvall a devenit, de asemenea, regizor, scriind, regizând și jucând în filmul din 1997 „The Apostle”, despre un predicator cu probleme, iar ulterior regizează filmele „Assassination Tango” și „Wild Horses”. A fost din nou nominalizat la Oscar pentru rolul principal pentru munca sa în „The Apostle”.

