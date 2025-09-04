Prima pagină » Film » Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video

Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video

04 sept. 2025, 21:20, Film
Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video

Paramount a anunțat dezvoltarea unui nou film de război care va fi bazat pe o franciză de jocuri foarte populară.

Compania a lansat  filme precum „Top Gun: Maverick”, „The Tomorrow War”, „Transformers: Rise of the Beasts”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny” , „Mission: Impossible – The Final Reckoning” și „Gladiator II” în ultimii cinci ani, majoritatea cu încasări foarte mari.

„Call of Duty” ajunge pe marile ecrane

Potrivit IGN, noul film va fi bazat pe seria tematică de război „Call of Duty”, în contextul în care are 100 de milioane de jucători la fiecare lună.

„În calitatea mea de vechi fan al jocului ‘Call of Duty’, este cu adevărat vorba despre un vis care devine realitate”, a declarat David Ellison într-un comunicat, prin care a anunţat un acord cu dezvoltatorul de jocuri Activision-Blizzard.

„Adaptarea „universului narativ extraordinar  al jocului „Call of Duty” pe marele ecran  reprezintă în acelaşi timp o onoare şi o responsabilitate pe care noi nu le tratăm cu lejeritate”, a adăugat el.

Cu toate că studiourile hollywoodiene au înregistrat mai multe eşecuri de box-office atunci când au produs filme inspirate din jocuri video, în ultimii ani au fost lansate „The Super Mario Bros. Movie” (2023), care a obţinut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, iar „A Minecraft Movie” (2025) a adunat încasări de aproape 1 miliard de dolari. Pe 15 mai 2026, Warner Bros. Pictures va lansa „Mortal Kombat II”.

„Call of Duty”: Scurt istoric

Franciza „Call of Duty” a debutat din anul 2003. Povestea primului joc video a fost amplasată între anii 1942-1945, pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, în care jucătorii au jucat în rolurile unor soldați din tabăra Aliaților (SUA, Marea Britanie și URSS).

Din 2007, seria s-a reorientat spre zilele noastre odată cu lansarea jocului „Call of Duty 4: Modern Warfare”, cu o poveste despre un război din Orientul Mijlociu și cel de-al doilea război civil din Rusia. În 2010, Activision a lansat primul joc video amplasat în Războiul Rece, cu misiuni desfășurate în Cuba și Vietnam în anii 1960 –  „Call of Duty: Black Ops”. Doi ani mai târziu, a fost lansat „Call of Duty: Black Ops II”, primul joc cu tematica războiului futurist. Între 2017 și 2024, compania a refolosit teme ca „cel de-al Doilea Război Mondial”, „Războiul Rece”, „Războiul împotriva terorismului” și „tensiunile NATO-Rusia” în mod ciclic, implementate în ultimele jocuri ale seriei.

Pe 14 noiembrie 2025, Activision-Blizzard va lansa cel de-al 22-lea titlu al francizei – „Call of Duty: Black Ops 7”, care revine la tematica „războiului futurist”. Povestea jocului va prezenta cum ar putea arăta războiul peste 10 ani, în 2035, când inteligența artificială va domina piața globală și domeniile din viața de zi cu zi. Jocul va costa 80 de dolariLa fel ca celelalte jocuri ale seriei „Call of Duty”, noul joc va fi interzis minorilor.

Sursa Foto: Steam

Autorul recomandă: Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau GRATUIT, dar nu așa funcționează o afacere

Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 septembrie 2025. Confesiuni (I)
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea