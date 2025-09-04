Paramount a anunțat dezvoltarea unui nou film de război care va fi bazat pe o franciză de jocuri foarte populară.

Compania a lansat filme precum „Top Gun: Maverick”, „The Tomorrow War”, „Transformers: Rise of the Beasts”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny” , „Mission: Impossible – The Final Reckoning” și „Gladiator II” în ultimii cinci ani, majoritatea cu încasări foarte mari.

„Call of Duty” ajunge pe marile ecrane

Potrivit IGN, noul film va fi bazat pe seria tematică de război „Call of Duty”, în contextul în care are 100 de milioane de jucători la fiecare lună.

„În calitatea mea de vechi fan al jocului ‘Call of Duty’, este cu adevărat vorba despre un vis care devine realitate”, a declarat David Ellison într-un comunicat, prin care a anunţat un acord cu dezvoltatorul de jocuri Activision-Blizzard. „Adaptarea „universului narativ extraordinar al jocului „Call of Duty” pe marele ecran reprezintă în acelaşi timp o onoare şi o responsabilitate pe care noi nu le tratăm cu lejeritate”, a adăugat el.

Cu toate că studiourile hollywoodiene au înregistrat mai multe eşecuri de box-office atunci când au produs filme inspirate din jocuri video, în ultimii ani au fost lansate „The Super Mario Bros. Movie” (2023), care a obţinut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, iar „A Minecraft Movie” (2025) a adunat încasări de aproape 1 miliard de dolari. Pe 15 mai 2026, Warner Bros. Pictures va lansa „Mortal Kombat II”.

„Call of Duty”: Scurt istoric

Franciza „Call of Duty” a debutat din anul 2003. Povestea primului joc video a fost amplasată între anii 1942-1945, pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, în care jucătorii au jucat în rolurile unor soldați din tabăra Aliaților (SUA, Marea Britanie și URSS).

Din 2007, seria s-a reorientat spre zilele noastre odată cu lansarea jocului „Call of Duty 4: Modern Warfare”, cu o poveste despre un război din Orientul Mijlociu și cel de-al doilea război civil din Rusia. În 2010, Activision a lansat primul joc video amplasat în Războiul Rece, cu misiuni desfășurate în Cuba și Vietnam în anii 1960 – „Call of Duty: Black Ops”. Doi ani mai târziu, a fost lansat „Call of Duty: Black Ops II”, primul joc cu tematica războiului futurist. Între 2017 și 2024, compania a refolosit teme ca „cel de-al Doilea Război Mondial”, „Războiul Rece”, „Războiul împotriva terorismului” și „tensiunile NATO-Rusia” în mod ciclic, implementate în ultimele jocuri ale seriei.

Pe 14 noiembrie 2025, Activision-Blizzard va lansa cel de-al 22-lea titlu al francizei – „Call of Duty: Black Ops 7”, care revine la tematica „războiului futurist”. Povestea jocului va prezenta cum ar putea arăta războiul peste 10 ani, în 2035, când inteligența artificială va domina piața globală și domeniile din viața de zi cu zi. Jocul va costa 80 de dolari. La fel ca celelalte jocuri ale seriei „Call of Duty”, noul joc va fi interzis minorilor.

